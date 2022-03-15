杨阳腾

原标题：全闭环管理保障供港“菜篮子”

3月14日是深港跨境货车实施“集中接驳”第一天。在深圳罗湖区沿河南路上，来往车辆络绎不绝。一辆辆香港货车经文锦渡口岸入境后，来到口岸接驳点，开启生鲜运输流程。

香港市民“菜篮子”中九成新鲜蔬菜和鱼肉蛋来自内地，文锦渡口岸是内地供港鲜活产品量最大的陆路口岸，供应香港市场85%以上的鲜活产品。香港新冠肺炎疫情暴发以来，为保障供港物资和粤港两地跨境物流的安全顺畅，深圳罗湖区委托华润建设团队改造建设文锦渡口岸接驳点。3月1日起，文锦渡口岸开启“提前预约、人车分离、集中接驳、闭环管理”的“全接驳”模式，按照深圳陆路口岸功能分工，接驳点仅为供港运送生鲜物资的跨境运输车辆提供接驳服务，对跨境司机和接驳司机及车辆实施口岸点、作业点、住宿点和沿线高速服务区等交通节点全闭环管理。

文锦渡口岸按照“全接驳”模式要求和“集中接驳、定向进出、人车分离、精准管控”的原则进行改造。接驳点分A、B两区，总面积近3万平方米，设计接驳车位65个，单日单向可接驳车辆960辆。场地内分别配套建设了跨境司机休息区、接驳司机等候区、消杀区、防护服穿脱区、发热人员留观区、移动卫生间等，可同时容纳500名跨境司机和215名接驳司机，供64名跨境司机居住过夜。“两个场地互为替补备份，日常均同时运行，特殊情况下，一个场地临时关闭时，另一个场地可正常运转。”文锦渡口岸接驳点现场指挥部指挥长助理甘远华说。

“全流程闭环管理下，跨境司机在香港和文锦渡口岸接驳点之间往返，接驳司机在接驳点和作业点之间往返。”文锦渡口岸接驳点现场指挥部指挥长宋兰刚表示，跨境司机不进入城区范围、不进入作业点，跨境司机和接驳司机不见面、无接触，接驳司机集中居住，“两点一线”闭环管理，接驳前对车辆进行30分钟专业消杀和擦拭，防止交叉感染。同时，还通过科技赋能，实现司机自助扫码、系统自动比对人和车、联动道闸开关，最大限度减少直接接触；建立监控平台和管理平台，智能识别不安全行为，远端喊话提醒，实现全过程监控、多系统联通、全流程闭环。

与以往不同的是，在“全接驳”模式下，要入境，先预约。跨境司机需通过“跨境安”系统发起预约，跨境司机和接驳司机确认后，系统自动处理预约申请。

自3月1日运营以来，文锦渡口岸接驳点接驳车辆17290辆次，日均单向接驳1235车次。特别是3月7日香港开始恢复活畜加工后，采取全接驳模式每日转运活畜近3000头。

(责编：罗知之、陈键)