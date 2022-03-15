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6年北京地下水位“增高”9.64米

2022年03月15日09:18 | 来源：新华网
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原标题：6年北京地下水位“增高”9.64米

　　新华社北京3月14日电（记者田晨旭）记者14日从北京市水务局了解到，通过北京市近年来推动的河湖生态复苏工作，截至2021年底，北京市平原区地下水位连续6年累计回升9.64米，超采区面积比2015年最严重时减少82%。健康水体达到86%，水生态环境正不断向好。

　　北京是特大型缺水城市，曾一度为河水断流、地下水超采等问题所困扰。北京市水务局局长潘安君介绍，为让北京市河湖再现生机，北京市水务部门通过4次生态补水工作，探索出“以水开路、用水引路”生态治理模式，基本形成了多年干枯河流复苏模式。去年在潮白河等流域推广实践，断流22年的潮白河干流实现全线水流贯通。

　　在“南水”有力支撑，人水矛盾初步缓解的背景下，北京市严格贯彻“节水优先”战略，全市生产生活用水始终控制在30亿立方米以内。另一方面，统筹调度密云水库、官厅水库、南水北调、再生水等多水源，在确保安全的前提下充分将洪水化害为利、高效利用。

　　潘安君介绍，北京市水务部门充分利用现有砂石坑、蓄滞洪区、河道水网回补地下水，去年以来，全市平原区地下水增加储量29.4亿立方米。此外，通过近年来的努力，北京市健康水体从60%提升到86%，浮游植物种类从210种增加到447种，浮游动物种类从108种增加到304种，底栖动物种类从44种增加到230种，大型水生植物从46种增加到81种，生物多样性进一步丰富。

(责编：赵竹青、陈键)

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