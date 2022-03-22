本报北京3月21日电 （记者廖睿灵）国家能源局日前发布的数据显示，2月份，中国经济持续恢复，全社会用电量持续增长，达到6235亿千瓦时，同比增长16.9%。分产业看，第一产业用电量77亿千瓦时，同比增长15.4%；第二产业用电量3756亿千瓦时，同比增长14.5%；第三产业用电量1182亿千瓦时，同比增长17.4%；城乡居民生活用电量1220亿千瓦时，同比增长24.8%。

1—2月，全社会用电量累计13467亿千瓦时，同比增长5.8%。分产业看，第一产业用电量163亿千瓦时，同比增长12.8%；第二产业用电量8413亿千瓦时，同比增长3.4%；第三产业用电量2488亿千瓦时，同比增长7.2%；城乡居民生活用电量2403亿千瓦时，同比增长13.1%。

据中国电力企业联合会发布的数据，1—2月，全国工业用电量达8257亿千瓦时，同比增长3.6%，占全社会用电量的比重为61.3%。其中，高技术及装备制造业用电量达1272亿千瓦时，同比增长3.9%。

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