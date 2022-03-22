本报北京电 （记者贺勇）全市禁止新增火力发电，增加对氢能、智能网联和新能源汽车配套制造等细分支持……近日，北京市政府印发了《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》。

同以往相比，修订版的《目录》在把好产业准入关时更加精准，一方面瞄准“双碳”目标，进一步强化对新增产业在生态环保方面的要求，从源头严控非首都功能增量，助力构建高精尖经济结构。另一方面，对与群众日常生活密切相关的生产、生活性服务业予以支持，让群众生活更加便利。

据介绍，北京市2014年7月在全国率先发布了旨在治理大城市病、实现瘦身健体的《目录》。实施7年多来，《目录》对于倒逼发展方式转变、促进减量提质和改善生态环境发挥了重要作用。截至目前，全市不予办理新设立或变更登记业务累计近2.4万件。与此同时，北京为构建高精尖经济结构打开了更大空间。科技、商务、文化、信息等高精尖产业新设市场主体持续增加，占比从2013年的40%上升至2021年的62%；高技术产业快速发展，增加值占比由2013年的21.6%上升至2021年的27%，为发展现代产业体系增添了新动力。

北京市发改委相关负责人介绍，此次修订强化了对重点行业、重点区域的差异化管理，围绕生态环保、城市运行保障、高精尖项目落地等领域进行优化完善，在发展符合首都功能定位的产业上更精准。例如，全市层面由原禁止新增燃煤火力发电、燃气热电联产调整为禁止新增火力发电、热电联产（保障城市应急备用、调峰和基本运行除外）。同时，适应传统商圈改造、新业态发展和便民服务需求，对核心区、城四区、城市副中心餐饮业措施进行调整。为方便市民收寄快递，进一步细化快递服务业措施，对智能快件箱和快递服务站运营企业予以支持。此外，《目录》增加了对氢能、智能网联和新能源汽车配套制造等细分支持。对数据中心的管理，不再单纯依据PUE值，而是综合考量业务功能、能耗、水耗等因素，引导数据中心分区分类梯度布局、统筹发展。

“《目录》不是要限制发展，而是为了瘦身健体，推动首都实现高质量发展。”北京市发改委相关负责人表示，《目录》严守新增产业和功能底线，着力优化经济结构、促进产业转型升级，共同形成北京市指导产业发展的基本制度框架。

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