新华社北京3月21日电（记者于文静）种子、肥料、农药、兽药等生产资料是农业稳产增产的重要保障。今年我国将深入开展农资打假专项治理行动，查处一批违法案件、严惩一批不法分子、销毁一批假劣产品、公布一批典型案例，保障农民合法权益，为粮食生产和重要农产品稳产保供提供有力支撑。

这是记者从21日召开的2022年全国农资打假专项治理行动视频会议了解到的消息。

农业农村部有关负责人表示，党中央高度重视粮食和农副产品稳产保供，要求今年粮食产量保持在1.3万亿斤以上，“菜篮子”产品生产供给稳定。做好2022年农资打假工作，要坚持标本兼治、打防结合、属地管理、部门协同，切实规范农资市场秩序，为粮食安全和农产品质量安全保驾护航。

据了解，今年农资打假工作将突出抓好春耕备耕春管和夏种夏管两个农资使用旺季；突出抓好农资产业园区基地和销售集散地，抓好粮食、“菜篮子”产品主产区和监督抽查、群众举报问题多发区；突出抓好假劣种子坑农害农、肥料养分不足、农药兽药添加禁用药物、农膜质量差等4类问题；抓住重点环节，生产环节以黑作坊黑窝点为重点，销售环节以网络电商平台销售和游商兜售为重点。

这位负责人表示，要迅速开展农资排查检查。各地以县为单位，集中开展一次春耕农资拉网式排查。加强日常监管，不定期开展巡查检查和暗查暗访、飞行检查。特别是对以往发现问题较多的企业和产品，加大检查频次。

据了解，今年有关部门将强化执法办案，创新农资监管方式，加强网络销售假劣农资问题治理，联合开展农资打假“净网”行动。坚持检打联动、行刑衔接，在快检、深挖、严打方面下功夫。利用信息化、大数据等技术，提高监管精准性、有效性。同时，农业农村部门将深入开展放心农资下乡进村活动，在农资购买使用高峰期和关键农事时节，深入田间地头，普及农资识假辨假知识，引导农民合理购买、科学使用。

(责编：王震、陈键)