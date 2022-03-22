原标题：银江技术获软件服务商交付能力一级认证

3月21日，银江技术获得由中国软件行业协会颁发的SDCA软件服务商交付能力一级证书。

软件服务商交付能力评估是由中国软件行业协会根据软件服务商交付能力评估系列标准及相关法律法规要求，按照规定的程序，对软件服务商的交付能力进行评估。评估结果分四级，依据对基本能力、技术能力、人员能力、管理能力、财务和信用能力和履约能力等6个要素的基本项和评分项进行评估，根据评估的分数确定相应的级别。

此次银江技术顺利通过行业协会一级评估，是企业软件交付综合实力的具体体现。评估结果也将成为有关机构组织等选择软件服务商的重要参考依据。据了解，银江技术将通过“系统建设、软件交付、运营服务”落实三位一体的企业发展战略和经营策略，持续推动软件交付过程的优化和管理能力提升，以高成熟的开发能力为客户提供高质量的交付，以更加优质的软件产品，更加高效、主动、创新的研发能力和服务水平为客户服务。

(责编：董童、李源)