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河南驻马店市藏粮于技——

良种良法种好粮

马跃峰  刘华山
2022年04月03日08:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　清明将至，河南省驻马店市西平县老王坡管委会的高标准农田里，绿油油的麦田一眼望不到边。

　　“麦子根粗秆壮，长势喜人。”驻马店市农业农村局农技推广研究员、小麦专家吴长城走进麦田，蹲下身查看苗情、墒情。

　　紧随其后的农户李红伟感叹：“种子好，还有专家进行技术指导，肯定打好粮！”

　　李红伟是西平县种粮大户，注册成立“丰农家庭农场”，经营600多亩地，今年种的全部是优质小麦品种。

　　吴长城说，在驻马店，小麦良种覆盖率达到100%。为选育推广小麦优良品种，市里专门聘请中国工程院院士、小麦育种专家许为钢。许为钢主持选育的优质强筋小麦品种郑麦9023、郑麦7698等，在驻马店累计推广3000多万亩。

　　2013年，驻马店建立小麦土传黄花叶病抗性鉴定基地，吸引中国工程院院士、植物病理学专家陈剑平团队落户，并设立河南省小麦抗性遗传育种院士工作站。之后，陈剑平带领团队承担了土传病毒病害防控、国家小麦产业技术体系综合试验站等5个项目，促使当地小麦因病虫害造成的产量损失持续降低。

　　“在陈剑平、许为钢等院士团队带动下，全市的优质小麦种植面积连年攀升，实现多轮次小麦品种选育推广的迭代升级，农产品加工业产值突破2000亿元。”吴长城说。

　　驻马店市地处中原，是国家粮食生产核心区的重要组成部分。全市常年粮食播种面积1900万亩，连续3年产量160亿斤以上，约占全省1/7、全国1/26，粮食生产已实现“十八连丰”。今年，驻马店种植小麦1168.3万亩，其中优质小麦687.8万亩。

　　种地选良种，还要用良法。

　　在遂平县常庄镇，种粮大户姚新领种地用上智慧手段：从靠手感到靠遥感，从靠体力到靠算力，施肥、喷防，全程机械化、智能化操作。

　　“无人机一天作业2000多亩；手机远程遥控，水肥喷灌系统自动开启。”姚新领很自豪。

　　姚新领所种的地块处于高标准农田示范区。今年，他流转3300亩高标准农田，全部种植优质强筋小麦，由五得利、克明面业、今麦郎等公司订单收购，每斤的价格比普通小麦高10%。

　　驻马店市农机中心主任鲍秋仁介绍，全市主要农作物耕种收综合机械化率达到88.5%，小麦综合机械化率达到99.4%，农机化服务总收入达53亿元。

　　稳产高产的同时，如何提高粮食综合效益？

　　中国（驻马店）国际农产品加工产业园内，河北玉锋集团致力于将一粒玉米“吃干榨净”，斥资46亿元，建设金玉锋大健康生物产业园。项目全部投产后，年产值可达180亿元。

　　在今麦郎遂平食品产业园区，工人们抢时间、赶订单，奔忙于仓库和货箱之间。一箱箱方便面源源不断下线发车，销往全国。五得利公司的面粉车间里，机声隆隆，昼夜不停。日加工小麦6000吨的车间，成为面粉生产的“超级工厂”。

　　驻马店依托粮食加工业优势，着力打造优质粮食品牌。目前，全市粮食加工企业466家，总产值近500亿元。当地相继引进克明面业、思念食品、中花粮油等86家国内外知名企业。同时，加快发展农村电子商务。据统计，2021年，全市农村网上零售额159.94亿元，其中农产品网上零售额58.63亿元。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月03日 04 版）
(责编：王仁宏、初梓瑞)

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