2022年4月16日9时56分，神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，去太空“出差”半年的3名航天员翟志刚、王亚平、叶光富安全顺利出舱，重回地球怀抱。

从“神舟”飞天到“天问”探火，从“墨子”探寻未知到“北斗”造福人类，中国航天人一次次突破具有自主知识产权的关键核心技术，将中国印记留在星辰大海。

党的十八大以来，我国航天事业捷报频传，习近平总书记多次作出重要指示批示，对航天重大工程进展致电祝贺，并会见探月工程、载人航天等重大工程参研参试人员代表。

如今，航天已成为我国一张享誉世界的“金色名片”，极大提升了我国的科技实力，增强了民族自信心和凝聚力。

“探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。”漫漫征途，中国航天人的接力从未停止。在神舟十三号航天员乘组结束为期六个月的太空“出差”返回地球之际，央视网《联播+》推出创意海报，与您一起感受近年来我国航天人创造的非凡成就。

(责编：宋心蕊、白宇)