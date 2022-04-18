陆敏

原标题：信贷投放总量增加结构优化

本报北京讯（记者陆敏）在4月15日举行的国新办新闻发布会上，银保监会表示，今年一季度，各项金融政策持续稳定发力，各项工作平顺起步，总体成效好于预期。

初步统计，一季度银行业境内口径总资产351.1万亿元，同比增长8.9%，其中各项贷款同比增长11%。银行业总负债321万亿元，同比增长8.8%，其中各项存款同比增长9.3%。保险业总资产25.5万亿元，同比增长2.6%。保险公司原保险保费收入1.8万亿元，同比增长4.4%。

中国银行保险监督管理委员会首席检查官、办公厅主任、新闻发言人王朝弟介绍，银行业保险业服务实体经济成效明显，主要体现在“四个持续”：信贷投放总量持续增加，1月份至3月份，境内各项贷款新增8.6万亿元，同比多增4455亿元；信贷结构持续优化，制造业贷款同比大幅多增，新增1.8万亿元，为去年同期增量的1.7倍；融资成本持续下降，新发放企业类贷款年化利率较年初下降0.2个百分点，新发放普惠型小微企业贷款利率较年初下降0.25个百分点；对抗击疫情的支持力度持续增强，卫生和社会工作贷款新增419亿元，同比多增200亿元。

银行业保险业风险整体可控。据介绍，一季度，银行业不良贷款余额3.7万亿元，不良贷款率1.79%，较年初略有下降。银行业金融机构拨备余额7.3万亿元，拨备覆盖率199.5%。保险业偿付能力仍处于较高水平。同时，银保监会鼓励拨备较高的大型银行及其他优质上市银行将实际拨备覆盖率逐步回归合理水平。支持推动地方政府发行专项债，拓宽中小银行补充资本渠道，提高金融机构抵御风险和服务实体经济能力。

王朝弟表示，一季度，银保监会以保持政策举措连续性、稳定性为着力点，从增加金融供给、改善金融需求两端发力，加大支持实体经济力度，弥补金融服务短板。先后印发强化金融支持小微企业发展和乡村振兴的指导意见，出台关于加强“新市民”金融服务工作的通知。在住房保障方面，会同住建部印发支持保障性租赁住房发展的指导意见。在支持交通物流方面，出台举措要求金融机构全力支持货运物流保通保畅，目前正会同交通运输部制定支持道路交通高质量发展的相关政策。专属商业养老保险试点区域扩大至全国范围。养老理财产品试点范围由“四地四机构”扩展至“十地十机构”。推进修订保险保障基金和信托保障基金管理办法，更好发挥行业保障基金在风险处置中的作用。通过陆续补齐关联交易、信息科技风险、农业保险等监管制度短板，推进银行业保险业数字化智能化转型，监管能力得到持续提升。

王朝弟表示，当前，国际形势更加复杂严峻，全球供需失衡加剧、经济复苏放缓，国内疫情多发、市场主体困难明显增加，经济下行压力继续加大。但是，我国经济运行总体保持在合理区间，经济韧性强、长期向好的基本面不会改变。银保监会将研究新政策、做好新预案，监管政策靠前发力、适时加力，全力服务保障实体经济稳中向好。

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