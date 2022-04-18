郭子源

原标题：银行理财练内功求发展

银行理财净值波动加剧，扰动着投资者预期。今年3月，受资本市场波动等因素影响，银行理财“破净”数量一度高达1734款，在已披露净值数据的产品中占比15%。对此，多家上市银行负责人表示，2021年“资管新规”过渡期结束后，银行理财的管理难度正在加大，理财公司必须修炼内功，特别加强风险防控水平、提升投资研究能力、坚持服务实体经济不动摇；同时，要更加注重与投资者沟通，稳定投资者的预期与信心。

“我们要坚持以人民为中心的发展思想，积极把握中国经济长期发展的红利、资本市场日益壮大的机遇，打造适配银行理财客户风险偏好的产品系列，力争为广大客户获取长期稳健的回报。”中国工商银行副行长郑国雨说。

注意积累“安全垫”

日前，兴业银行理财子公司——兴银理财发布公告称，将以自有资金约10亿元投资该公司管理的理财产品。至此，继光大银行、南京银行、邮储银行之后，出手自购理财产品的金融机构已达四家。

以上自购行为的背景，源于银行理财市场近期出现大幅波动，部分产品跌破净值，这让早已习惯保本保息的投资者一时难以适应。“目前，投资者尚未完全改变刚性兑付的观念，相较于基金、信托产品的波动，投资者对银行理财波动的容忍度更低。”中国农业银行副行长林立说。

“银行理财净值回撤，主要受国内外股票市场、债券市场共振调整的影响，主因是国际环境和突发事件带来的外部冲击。”郑国雨说。具体来看，全球流动性趋紧，美国股票、债券市场波动加剧，海外市场对A股和债券市场形成一定压力；同时，俄乌地缘冲突加剧了全球的通胀担忧，强烈冲击着国际金融市场，避险情绪快速上升。

尽管地缘冲突影响不小，但这不能成为银行理财净值剧烈波动的“借口”。多家上市银行负责人均表示，接下来必须把保护投资者利益放在首位，加强风险防控，注重积累“安全垫”。

首先，要坚持稳健策略，总体以固定收益类投资为主，发挥好该类资产的“安全垫”“压舱石”作用，平衡好风险与收益的关系，提升银行理财净值的稳定性。

当前，个人投资者是我国银行理财市场的绝对主力，他们的风险偏好仍相对较低。《中国银行业理财市场年度报告（2021年）》显示，截至2021年末，个人投资者8067.23万人，占比高达99.23%，他们的风险偏好更趋稳健，风险偏好为一级（保守型）、二级（稳健型）的投资者占比均有所上升。

其次，加强穿透监测和预警，密切关注底层资产质量，有效控制风险敞口。同时，理财公司还要充分揭示产品风险，坚持合规销售，切实维护金融消费者的合法权益。

锤炼投研“金刚钻”

多位业内人士预判，随着银行理财估值方法的改变，其净值波动或将更加明显，这愈发考验着理财公司的投资研究能力、资产配置水平。接下来，理财公司必须将投研能力作为自己的“金刚钻”。

“资管新规、新的会计准则实施后，银行理财投资的资产要坚持公允价值计量原则，这样一来，底层资产的变化会快速传导至理财产品的净值表现，净值波动将更加敏感，特别是在股票、债券市场波动加大的情况下，理财产品的净值会跟随市场同频共振。”林立说。

实际上，估值方法的改变反而为理财公司修炼内功提供了良好契机。多家上市银行负责人表示，加强理财公司的核心能力建设势在必行。在新估值方法下，银行理财兼顾流动性、安全性、收益性的难度增加，这将倒逼理财公司提升投研水平、完善投研体系、巩固投资架构、夯实运营体系，由此才能为投资者创造稳定、可持续的财务回报。

与公募基金相比，银行理财的投研能力相对较弱。接下来，理财公司该如何固优势、补短板？多位业内人士表示，理财公司应持续提高资产配置的专业性、效率性和灵活性，发挥银行理财产品规模大、期限长的特点，发挥汇集中长期资金、灵活配置资产、穿越周期波动的功能作用，抓住投资者对财富保值增值的巨大刚需，满足投资者平衡风险与收益的需求。

一方面，继续巩固债券投资的比较优势。针对固定收益类市场，银行理财可在降低投资久期、严控风险的同时，加大力度投资一年以内存单等资产，或投资高等级城投债，持续提升固定收益。

另一方面，增强权益类资产的投资能力与水平。银行理财应灵活优化投资结构与方向，持续把握稳增长政策、市场热点板块等获利机会。

“此外，银行理财产品还应突出客户陪伴。”中国银行副行长林景臻说，要从“前端交易驱动”转向“全流程陪伴服务”，更好地帮助客户树立长期投资理念，实现“客银双赢”。

多元投资“固实体”

银行理财规范、转型的初衷，是让资金更精准地对接实体经济的融资需求，缩短投融资链条，提升服务实体经济质效。

“资管新规”发布前，影子银行风险曾一度高企，导致直接融资间接化，不仅抬高了实体经济的融资成本，还不断积聚金融风险。众所周知，开展银行信贷业务必须满足严格的监管要求，如资本充足率、流动性指标等，但这些打着理财名号的影子银行业务却绕开了信贷监管，将本该投向技术创新、科技研发领域的大量资金，投向了具有足额抵押品的成熟传统行业，增加了金融机构和宏观经济的隐性杠杆。

近年来经过持续整治，影子银行风险拆解工作已取得实效。与此同时，符合新规的银行理财正在通过直接融资的方式，如投资债券、非标准化债权、未上市股权等，更加精准地服务实体经济，进一步缩短了融资链条、降低了融资成本。

最新统计数据显示，截至2021年末，银行理财产品支持实体经济资金规模约25万亿元，约占同期社会融资规模存量的8%。值得注意的是，银行理财投资资产的标准化程度日益提高，截至2021年末，银行理财资金投资债券类资产21.33万亿元，占比68.39%，较“资管新规”发布时增加了19.43个百分点。

从投资领域看，2021年，银行理财投向绿色债券的规模超2200亿元，投向疫情防控、乡村振兴、扶贫等专项债券的规模超1200亿元，为中小微企业发展提供资金支持超3万亿元，累计募集ESG（环境、社会、治理）主题理财产品超600亿元，募集乡村振兴、公益慈善等社会责任主题理财产品超600亿元。

此外，银行理财还优化了产品结构、拉长了投资期限，为市场提供了长期、稳定的资金来源。《中国银行业理财市场年度报告（2021年）》显示，“资管新规”发布时，全市场新发封闭式理财产品平均期限为138天，2021年12月则大幅增长至481天。

“接下来，农银理财将持续加大对乡村振兴、高端制造、绿色低碳、社会民生等重点领域的服务力度，通过债券投资、项目投资、定向增发等多种渠道，进一步助力经济高质量发展。”林立说，目前农行县域客户购买理财产品的规模已超9000亿元，占比超43%。

(责编：罗知之、陈键)