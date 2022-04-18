马春阳

原标题：券商信息化建设待加强

又有一家券商因交易系统故障领了罚单！4月7日，北京证监局官网显示，因在2021年交易系统发生较大信息安全事件且应急处理不当，首创证券被北京证监局采取责令整改的行政监管措施。

据了解，首创证券于2021年5月18日发生集中交易系统部分中断，影响交易时间合计约20分钟。事后经调查，还发现首创证券信息技术部门有关人员在应急处置过程中删除相关日志及数据库信息，且未进行备份，导致始终无法确定此次信息安全事件的真实原因，公司在第一次报告中也未如实报告应急处理不当的情况。

其实，类似于首创证券的交易系统“宕机”事故近年来已不是第一次发生，多家券商都曾因此类事故而领到过罚单。在互联网应用高度普及的今天，券商交易软件已成为连接投资者与市场的核心载体，买卖指令多通过此渠道下达，别说是20分钟的“宕机”，1分钟的无法交易都可能给投资者带来难以挽回的重大损失。

值得思考的是，“宕机”事故接连发生为何依然没有给券商敲响警钟？纵观每次此类事故发生时，券商往往第一时间把故障的原因“甩锅”给网络问题，用各种非自身原因逃避相关责任，甚至通过删除相关数据企图掩盖事故原因，实在糊弄不过去的，大不了最终收到一张“不痛不痒”的罚单。

此外，投资者维权索赔难度较大也是券商对此类事件难言重视的原因之一。一般情况下，在投资者和券商签订的开户合同中，券商都会在免责声明中明确因网络因素、不可抗力等原因所致后果不承担法律责任，这就意味着只要据此“甩锅”，券商就可以轻易逃避掉赔偿责任。

面对一而再、再而三的“宕机”事故，如何才能真正有效防范？一方面，监管部门要加大对此类事故的惩处力度，倒逼券商强化自身信息系统建设。例如，除了给予警告、批评等行政监管措施，还可在券商评级时给予降级处分，对于“惯犯”处以高额罚款。同时对于因券商信息系统问题而导致的故障，投资者可寻求依法追究民事赔偿责任的途径。

另一方面，券商应真正意识到事情的严重性，自身信息系统建设的“缺位”不仅是对投资者的不负责任，还有可能影响到资本市场平稳运行，未来应进一步加大信息技术投入，不断提高自身信息系统的安全稳定性。具体来看，首先要加强对重要信息系统建设的统筹规划，持续强化研发、测试、上线、升级变更及运维管理；其次要打造完整的监控体系，一旦出现故障第一时间预警；此外还要完善应急处置机制，出现问题后，可以迅速提供后备方案以保障投资者的正常交易。

随着我国资本市场吸引力不断提升，投资者数量持续上升，如何尽快强化、完善自身信息数字化建设，保护好投资者权益已成为券商做大做强的关键一步。只有拿出更优质、高效的服务能力，更稳定、安全的信息系统，才能收获投资者的青睐。而那些故障频发、服务劣质的券商，早晚会遭到投资者“用脚投票”，被市场淘汰。

(责编：罗知之、陈键)