姚 进

原标题：降低企业融资成本用实招

降准预期下，市场对政策利率的操作也格外关注。4月15日，中国人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展1500亿元中期借贷便利（MLF）操作和100亿元公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.85%和2.10%，均与上月持平。

由于4月MLF到期量为1500亿元，央行实施1500亿元操作，意味着本月为等量续做，结束了此前连续3个月的净投放过程。业内人士表示，4月MLF等量续做，叠加国务院常务会议部署降准，表明总量型政策保持积极，释放推进宽信用信号，有助于降低企业综合融资成本。

“4月13日国务院常务会议部署降准，两种中长期流动性之间存在一定替代关系。”东方金诚首席宏观分析师王青分析认为，在降准大概率将于近期落地的背景下，4月MLF操作没有减量，显示当前总量型政策保持积极姿态，主要目标是推动宽信用过程，同时引导市场流动性处于偏宽松状态。

在王青看来，3月金融数据显示新增信贷、社融规模回暖，但以票冲贷、社融倚重政府债券融资等现象明显，以居民中长期贷款和企业债券融资为代表的市场自主融资需求仍然较为低迷，各项贷款余额增速继续徘徊在近20年以来最低点。总量型政策保持积极，能够补充银行中长期流动性，提升其放贷能力，体现了“引导金融机构有力扩大贷款投放”的政策要求。

可以看到，在去年12月全面降准、今年1月MLF降息后，市场利率出现一个较快下行过程。不过，2月中下旬以来，DR007（银行间7天期质押式回购利率）、1年期商业银行（AAA级）同业存单到期收益率、10年期国债收益率等市场利率都出现了不同程度的小幅上行趋势。近期监管层反复强调，要通过“降低企业综合融资成本”，缓解经济下行及PPI高企给中下游小微企业带来的经营压力。除了企业贷款利率下行外，通过部署降准叠加MLF等量续做，遏制市场利率上行势头，控制企业债券融资成本，也是“降低企业综合融资成本”的一个着力点。

对于MLF利率连续三个月保持不变，王青认为，这意味着在1月政策性降息后，货币政策在价格型工具方面持续处于观察期。当前经济下行压力进一步加大，财政政策中的退税减税、货币政策中的全面降准都在陆续加码，但美联储加息提速在即，货币政策在“以我为主”的基调下，仍力求内外兼顾，保持内部均衡与外部均衡之间的平衡，其中，降息是否以及会多大程度上加剧资本外流和触发人民币汇率贬值，是当前的主要权衡因素。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，本次MLF“等量平价”续做，反映央行在降息方面表现偏谨慎，通过总量与结构性工具配合，挖掘贷款市场报价利率（LPR）改革潜力，引导金融机构加大实体经济支持力度。同时，对发达经济体政策急转弯潜在溢出影响保持警惕。

王青认为：“短期内引导企业和居民贷款利率下行主要依靠两种方式：一是金融让利实体，银行将降准带来的成本下降效应向贷款客户传导；二是央行加大结构性货币政策工具实施力度，通过再贷款向银行提供更多低成本资金，进而引导银行以低利率向小微企业、绿色发展和科技创新等重点领域投放信贷。”

(责编：罗知之、陈键)