王 春

原标题：中国核酸检测能力：实现“动态清零”的有力保障

科技日报记者4月17日从国家卫生健康委员会获悉，截至目前，我国核酸检测能力达到5165万管/天。疫情发生以来，已经完成了大约115亿人次的检测，为及时发现感染者、实现“动态清零”提供了有力保障。

据悉，疫情发生以来，党中央国务院多次就加强核酸检测能力建设做出部署，全国各地党委政府、各有关部门和医疗卫生机构均高度重视此项工作，采取有力举措，我国核酸检测工作取得了长足进步，目前全世界只有我国可以通过大规模人群核酸筛查来迅速发现感染者，我国的核酸检测能力和可及性远高于欧美国家，让中国人民既有底气不惧疫情，也有信心战胜疫情。

核酸检测是判断新冠病毒感染的金标准。截至目前，全国有1.31万家医疗卫生机构具备检测能力；检测能力达到5165万管/天；有近15万技术人员从事新冠病毒核酸检测；共批准上市了37个核酸检测试剂；全国普遍达到6小时以内出结果；创新开发了5合1、10合1、20合1混采检测技术，检测策略也在不断优化；西安、郑州、天津等地可在1天内完成约1200万人口的核酸检测。

我国高度重视核酸检测全流程质量的把控，先后印发了一系列重要文件细化、规范核酸检测工作，采取一系列举措确保检测结果准确可靠、及时报告。比如，将医疗机构、疾控中心、第三方实验室等各类核酸检测机构纳入质控、质评体系统一管理；对核酸检测组织管理者、采样人员、包装运输人员、检测人员、报告人员、质控人员、感控人员等在内的所有人员均开展有针对性的培训；针对采、送、检、报流程，提出了一系列更加细化和具体的要求，进一步提升核酸检测质量和效率。

在拥有2500万人口的超大型城市上海，为尽快战胜疫情，当前全国近3万名核酸检测力量驰援上海，加速推进核酸检测工作。在新国际博览中心方舱医院，3辆核酸检测车快速搭建成一个可移动基地，进驻不到18个小时，就完成了近1.5万份样本的核酸检测。在位于浦东新区南汇体育中心的核酸检测移动实验室，四川省援沪核酸检测队精心对待每一管标本，从标本接收、信息核对、标本编号到上传结果，力求所做的每一个步骤既保质量又抢时间。广东省支援上海核酸检测队实行双组长负责制和质量督导制，抓好核酸检测的全过程质量控制，确保核酸检测“不漏一阳”。

为加快落实“四早”要求，实现“以快制快”，核酸检测工作的重要性不言而喻。做好做实“应检尽检，愿检尽检”，既需要各地区各部门各方面始终高度重视核酸检测能力建设，一手抓“增量”一手抓“质量”，也需要广大人民群众的理解和配合，为自己健康着想、为他人健康着想，积极主动配合检测相关工作，共同守好抗击疫情的防线。

(责编：罗知之、陈键)