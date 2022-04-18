王延斌

原标题：山东济宁： 手机App让核酸筛查无死角

【疫情防控新举措】

打开山东省济宁市兖州区疫情防控人员的手机，屏幕上就会出现一个手持十字盾牌、身穿防护服的“大白”，下面显示“兖州区委统筹疫情防控和经济运行工作指挥系统”。

这是该区研发的疫情防控指挥系统手机App，帮助该区用信息化手段强化疫情防控督导考核、工作落实。

科技日报记者打开发现，App细分为组织架构、每日动态、督查专报、政策文件、工作日报等功能模块，统筹疫情防控各个领域、各个环节动态任务清单，细化压实工作职责。

兖州区委疫情防控指挥部数据信息组组长郭红亮向记者介绍：“各工作组每天用手机App填报当日工作进展、存在的问题和明日计划，生成全区疫情防控工作动态简报，区领导可随时通过手机App对相关情况进行线上查看、实时调度、即时督导。”

在区域核酸筛查工作中，实有人口摸排是重要一环。该区统筹综治平台、公安大数据、不动产登记等平台数据，开发“以房定人”大平台，结合航拍影像制作3D地图，实现人口和地理信息一图呈现。

“我们把信息化作为实有人口摸排的核心任务和关键环节，充分整合网格化信息平台、大数据分析平台的功能，全力打造‘一个终端采集、一个中心共享、一个平台联动’的智能应用平台，将全区人口、房屋、重点场所、监控探头等全部纳入平台管理。”郭红亮说。

结合机关干部、民情书记下沉一线工作，兖州区1173名机关干部、民情书记和网格员的手机上都安装了济宁市实有人口信息采集App、核酸检测“一网通”App。

郭红亮表示：“除了摸排实有人口，我们还将核酸采样数据推送给下沉干部、网格员，他们可通过核酸检测‘一网通’App查看辖区人员信息，便于实时掌握未采样人员情况。”

(责编：罗知之、陈键)