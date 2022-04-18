杨 仑

原标题：吉林：点对点短信提醒缓解居民买菜难题

疫情防控初期，从小区门到单元门间不足100米的距离，一度成为保供工作的堵点、卡点。

在下沉干部、志愿者等“大白”们的共同努力下，社区团购、平台预订、微信预约、电话订购成为大部分居民采购生活物资的主渠道。

“一些小区居民联系保供企业建立微信群自主买菜，这种线上订购、线下无接触配送的方式实现了供应效率最大化，降低了病毒的传播风险，有效缓解了‘买菜难’问题。”在4月15日吉林省疫情防控工作新闻发布会上，吉林省市场监督管理厅副厅长赵光辉说。

针对一些群众反映的线上订购蔬菜包价格偏高、个别质量较差的问题，吉林省市场监督管理部门及时发布了《关于规范疫情防控期间线上订购价格行为的提示函》，对各线上订购经营者和组织者提出了具体要求，并点对点发送了提醒短信，要求保证销售的商品“质、价、量”三相符，让居民放心消费。

赵光辉强调，目前一些经营者以套餐或蔬菜包形式销售保供商品时，要求必须同时购买非生活必需品，甚至将以往滞销的商品以保供名义捆绑搭售、强制消费，还有的经营者以“保供盲盒”为噱头，刻意模糊商品信息，以次充好，缺斤短两，造成商品的实际数量、质量与价格严重不符。这些都严重侵害了消费者的合法权益，一经发现违规，市场监管部门将坚决予以打击。

“下一步，市场监管部门将进一步加强与发改委、商务厅、公安厅等部门联动，持续加大食品安全监管力度，全力维护好市场秩序。欢迎广大居民积极监督，如发现价格违法行为，请保留证据，及时拨打12315热线投诉举报。”赵光辉说。

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