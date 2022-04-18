原标题：河北搭建光伏逆变器实测模型

科技日报讯 （通讯员王磊 齐锦涛 记者刘廉君）历经数月的持续攻关，由河北电科院技术人员搭建的光伏逆变器实测模型，近日在河北省能源互联网仿真建模与控制重点实验室完成，通过实测参数可建立河北南网精准模型，确保新能源安全稳定并网运行。

据介绍，该项工作需运用硬件在环实时仿真技术，开展光伏逆变器在不同功率、不同跌落深度、不同故障类型条件下数十种工况半实物测试，基于测试数据辨识逆变器模型参数，运用电力系统分析计算软件进行相同工况仿真验证，不断优化参数，以确保仿真结果与测试结果一致。

近年来，随着新能源渗透率的不断增加，河北南部电网稳定特性已发生深刻变化，为确保新型电网结构安全可靠供电，亟须在电网模型上对其继电保护功能进行大范围仿真计算和校验，而传统的新能源典型计算模型已无法准确反映其运行特性。河北电科院此次搭建的光伏逆变器实测模型，创新应用硬件在环仿真技术，该项技术融合物理仿真与数字仿真两者优势，具备了高逼真度的特点，能够准确反映光伏逆变器运行参数，确保仿真计算结果精确度，保障光伏新能源安全可靠并网发电。

河北电科院始终致力于不断提升新能源技术支撑能力，并依托自身技术优势推动能源转型发展，破解新能源高速发展中痛点、难点、堵点问题，为实现“碳达峰、碳中和”目标切实履行企业责任，为新型电力系统安全稳定运行保驾护航。

(责编：罗知之、陈键)