主播说联播|“定档”年底！有一种拼搏叫中国航天
2022年04月18日12:53 |
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16日，神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆，我国空间站关键技术验证完美收官。今年，我国空间站将正式搭建完成。
4月16日，在太空“出差”半年的神舟十三号航天员顺利返航，我国空间站关键技术验证完美收官。就在航天员们还在休整的时候，中国空间站建造的最新一份“时间表”和“路线图”也正式公布了。央视新闻的网友直呼：“前脚英雄归来，后脚继续出发，只争朝夕的节奏感被中国航天狠狠拿捏了。”
今年，我国空间站将正式搭建完成。下月“开工”，年底“交房”，未来8个月将执行6次飞行任务，概括起来就是“盖两间房、运两趟货、去两拨人”。其中，空间站的问天和梦天实验舱将先后与天和核心舱对接，组成中国空间站的“T”字形“户型图”，天舟四号和五号货运飞船将先后运两趟货，神舟十四号和十五号两拨航天员还将分别开启“三人半年”的模式，六位航天员将在“新家”里完成常态化的驻留和轮换。
这些年，中国航天走出了“小步快跑”的节奏感，动力正是来自“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神。期待这一年中国航天带给我们更多惊喜和感动，我们一起为中国航天加油！
来源：央视《新闻联播》
(责编：宋心蕊、白宇)
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