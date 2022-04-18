人民网北京4月18日电 （记者杨曦）在国新办今日举行的“一季度国民经济运行情况新闻发布会”上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，从下阶段走势看，虽然短期经济运行存在一定压力，但从全年来看，我国经济保持平稳增长仍有不少有利条件。

主要体现在以下六个方面：

一是消费恢复态势有望持续。尽管受近期疫情影响，消费增长受到了一定抑制，但是消费恢复态势不会改变，消费“压舱石”作用仍会显现。一季度，最终消费支出增长对经济增长贡献率是69.4%，仍然是三大需求中贡献最大的。随着疫情影响逐步得到控制，就业优先政策持续发力，将促进居民消费能力和消费意愿提升。同时，积极推动扩大新能源汽车、绿色智能家电等大宗消费，推动线上线下消费深度融合，发展消费新业态新模式，加快农村消费市场提质扩容，也都会有利于消费持续增长。

二是投资拉动作用有望提升。今年以来，各地积极推进重大项目开工建设，带动投资较快增长。一季度，制造业投资同比增长15.6%，基础设施投资增长8.5%。随着我国支持实体经济发展力度不断加大，传统产业改造升级、新兴行业创新发展势头增强，将有利于带动产业投资增长。同时，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资，也有利于投资扩大。

三是产业升级发展步伐加快。近年来，我国深入实施创新驱动发展战略，强化战略科技力量，提升科技创新能力，加大企业创新激励力度，提高研发费用加计扣除比例，促进产业升级发展，效果不断显现。一季度，高技术制造业增加值同比增长14.2%，装备制造业增长8.1%，产业技术密集程度稳步提升。

四是绿色智能转型带动增强。随着我国绿色发展稳步推进，能源绿色低碳转型步伐加快，新能源产品需求扩大，传统行业节能降碳改造要求增加，将带动相关行业增长。一季度，我国新能源汽车、太阳能电池产量同比分别增长140.8%和24.3%。5G网络、信息技术、人工智能技术快速发展，也催生新的产业增长点。一季度，智能消费设备制造业同比增长超过10%。

五是对外开放红利继续显现。尽管国际环境复杂严峻，但总的看，世界经济仍在复苏，对我国出口产品需求仍会增加。我国出口企业在疫情条件下，适应外部需求变化的能力比较强，同时稳外贸政策持续发力，共建“一带一路”成效不断显现，外贸新业态快速发展，都有利于进出口增长。一季度，我国进出口同比增长10.7%，这是在上年高基数基础上实现的，也充分反映出外贸发展韧性。

六是宏观经济政策不断显效。今年以来，面对复杂局面，各地区各部门深入贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告部署，坚持稳字当头、稳中求进，积极出台有利于经济稳定的政策，加大对实体经济支持。加大市场保供稳价，尤其是针对近期经济下行压力增大，将进一步加大宏观政策实施力度，靠前安排和加快节奏，积极帮扶市场主体，保障粮食和能源安全，维护产业链供应链稳定，兜牢民生底线。随着政策效果逐步显现，将促进经济平稳运行。

“总的看，我国产业体系全，超大规模市场空间广，改革开放红利多，经济治理能力强，能够有效应对各种风险挑战。”付凌晖说，“从全年看，我国经济有望保持恢复发展态势。当然，对当前面临的问题要高度重视，按照党中央、国务院决策部署，继续统筹好疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策实施力度，全力稳定宏观经济大盘，努力实现全年预期目标任务。”

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