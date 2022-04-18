原标题：国家开发银行一季度1761亿元贷款支持交通基础设施建设

今年以来，国家开发银行支持适度超前开展基础设施投资，一季度，实现交通行业授信3868亿元，发放贷款1761亿元，支持了济郑高铁、西安咸阳国际机场三期扩建工程、深圳市轨道交通12号线PPP项目等一批重大项目建设。其中，开发银行一季度发放346亿元贷款，支持受疫情影响的交通运输企业保持合理流动性，保障企业正常生产经营。

重大交通基础设施建设在扩大有效投资中发挥着重要的“压舱石”作用。今年以来，国家开发银行加大中长期投融资支持力度，聚焦服务“十四五”重大交通工程和“6轴7廊8通道”战略骨干通道项目，加强政银企合作，加快信贷投放，助力相关项目尽早落地。同时，结合服务乡村振兴战略，以乡村地区、革命老区等为重点，大力支持公路、铁路等基础设施补短板项目建设。在西南地区，建设叙（永）毕（节）铁路（川滇段）是构筑“西部陆海新通道”的重要一环。这条客货共线的区域性干线铁路建成后，能够有效带动沿线资源开发利用，促进乌蒙山地区经济社会发展。开发银行四川分行为该项目提供15亿元贷款，并于一季度实现发放1.5亿元，为项目年底完工提供可靠资金保障。

在支持交通基础设施建设的过程中，开发银行认真践行新发展理念，于去年底发行150亿元“低碳交通运输体系建设“专题债券，所募集资金今年用于服务基础设施绿色升级，助力优化交通运输结构，引导低碳出行。

国家开发银行有关人士表示，下一步，开发银行将发挥好开发性金融功能作用，加大对实体经济支持力度，为交通基础设施等国家战略重点领域和薄弱环节发展提供优质高效的金融服务，积极助力“六稳”“六保”，为稳定宏观经济大盘作出新的贡献。

(责编：曹淼、李源)