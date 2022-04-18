新华社海口4月18日电 题：十字路口的博鳌思考——博鳌亚洲论坛2022年年会主题、议题解析

新华社记者周正平、陈凯姿

以“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”为主题的博鳌亚洲论坛2022年年会，定于4月20日至22日在海南省博鳌镇举行。本届论坛年会将围绕国际社会最为关注的疫后世界经济复苏与可持续发展等议题，进行对话和交流，凝聚共识，贡献智慧，力图为处于十字路口的世界，谋划未来发展方式与方向。

眼下，百年变局和世纪疫情交织叠加，世界进入新的动荡变革期。本届论坛年会既探寻弥合分歧的良方，也将为世界未来的可持续发展，提供新的全球治理蓝图。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东介绍说，为筹备好年会，论坛征求了发起国、理事、咨委、会员、合作伙伴、学界、媒体等有关各方的意见与建议，“团结”“信任”“合作”“发展”成为有关各方的共同期盼。为期3天的论坛将举行30多场分论坛和活动，议题讨论集中在六个方面，呼应了有关各方的关切和诉求。

第一是疫情防治。当前，疫情仍在全球起伏反复，疫苗分配不均、病毒不断变异等因素，极大阻碍了疫情防控的步伐。本届论坛年会将进一步总结全球抗疫经验，探讨如何缩小“免疫鸿沟”。

第二是世界经济。世界经济总体上保持复苏势头，但各经济体复苏很不均衡。作为一个以经济议题为主的论坛，本届论坛年会将一如既往地探讨全球经济走势以及产业链、通货膨胀等一系列相关问题。

第三是绿色复苏与可持续发展。经历了世纪疫情，各个国家和地区普遍更加重视绿色、创新与可持续发展，积极推进经济结构绿色低碳转型。本届论坛年会将在已有共识的基础上，更多聚焦于实现碳中和的路径和方法，探讨如何促进各国和世界的包容性发展。

第四是数字经济。当前，数字经济正呈现蓬勃发展之势，为疫后世界经济复苏带来新机遇。在全球化背景下，如何加强数字经济政策协调，进一步促进数字经济发展，同时维护公平竞争，保护个人信息安全，都将成为本届论坛年会重点讨论的问题。

第五是在国际合作与全球治理方面，本届论坛年会将一如既往地发出支持多边主义与国际合作的呼声，积极促进全球治理，推动合作发展、包容发展、创新发展、绿色发展。

第六是亚洲区域合作与全球合作的新发展。今年初区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效。本届论坛年会将进一步探讨如何用好RCEP带来的机遇，如何继续深化亚太区域合作。

发展是后疫情时代的关键词。为此，需要以果敢和坚毅共同面对、努力破解人类社会难题；需要支持彼此抗疫努力，加强检测、治疗以及疫苗合作，早日战胜疫情；需要恢复经济增长，促进就业与培训；需要提升应对气候变化的紧迫感，拥抱绿色产业革命机遇，加大绿色技术投入，形成碳定价国际协调机制；需要加强数字治理，促进数字经济有序健康发展与跨境合作；需要抓住区域全面经济伙伴关系协定正式生效的机遇，推动亚洲经济融合与大市场建设，强化产业链韧性与协作，通过区域一体化驱动新一轮经济全球化。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)