23条金融举措出台，加强金融服务、支持实体经济
2022年04月18日18:55 | 来源：新华社微博
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4月18日，中国人民银行、外汇局发布相关通知，从支持受困主体纾困、畅通国民经济循环、促进外贸出口发展三个方面，提出加强金融服务、加大支持实体经济力度的23条政策举措。当日发布的《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》提出，发挥货币政策总量和结构双重功能，加大对受疫情影响行业、企业、人群等金融支持；发挥金融畅通国民经济循环作用，抓好金融支持实体经济政策落地；优化外汇和跨境人民币业务办理，促进外贸出口平稳发展。（记者吴雨）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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