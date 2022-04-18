新华社北京4月18日电 题：中国经济持续增长的势头不会变

新华社记者刘开雄

国家统计局18日发布数据，今年一季度中国经济增长4.8%。尽管因局部地区的新冠肺炎疫情反复和乌克兰局势复杂演变，影响了一季度中国经济增长幅度，但中国经济仍保持在合理的增长区间。

当前，新冠肺炎疫情全球蔓延的态势依旧，国际政治地缘冲突不断、国际金融市场持续动荡。应对如此复杂的外部环境，中国采取了一系列有针对性的经济政策，效果正在逐步显现。

外资持续流入实体经济，中国市场的吸引力没有改变。国家外汇管理局的数据显示，2月，银行结售汇顺差42亿美元，3月顺差规模有所增加。2月我国贸易、直接投资等实体经济相关的跨境资金分别净流入256亿和88亿美元。

从人民币汇率的稳健表现，也可以看出国际中长期投资者对中国经济的信心。截至3月末，人民币对美元汇率交易价为6.3433，较2021年末升值0.5%。同期，受美联储加息等因素影响，美元上涨2.4%，欧元、日元等主要非美货币均下跌。

以内部的确定性应对外部的不确定性，中国经济的韧性与实力可见一斑。面对波诡云谲的外部环境变化，中国有足够大的政策空间、足够多的政策工具，能够坚持以我为主，确保经济稳健增长。

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