吉林——
496户重点企业复工复产
2022年04月19日05:06 | 来源：人民网－人民日报
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本报长春4月18日电 （记者孟海鹰、刘以晴）记者从吉林省疫情防控工作第三十九场新闻发布会上获悉：吉林省省级层面调度的500户重点企业中，除4户因季节性、资金等非疫情因素停产外，496户企业实现复工复产。
截至目前，长春市46户省重点企业已复工，1331户规上工业企业复工近七成，一汽在长春的五大主机厂全部复工；吉林市重点调度的50户工业企业及34户省级“专精特新”企业全部复工复产；其它各市州、长白山管委会、梅河口市复工复产工作都取得较快进展。
吉林省采取专人包保“一企一策”，打通复工堵点；强化工业企业物流运输保障，省内交通已完全畅通，工业企业跨省运输车辆通行证发放工作正加快推进；吉林省市场监督管理厅出台登记注册“容缺办理”等15条政策措施，帮助市场主体纾困解难。
据介绍，吉林省将继续坚持“动态清零”总方针，统筹疫情防控和经济社会发展。一手抓疫情防控，一手抓春耕生产，加强下田作业农民的移动闭环管理，加强种子、农药、化肥等要素保障，科学合理安排农事活动，确保防疫春耕两不误。
《 人民日报 》（ 2022年04月19日 04 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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