本报西安4月18日电 （记者高炳）记者从陕西省科技厅获悉：近日陕西启动科技型企业创新发展倍增计划，力争到2024年底，实现科技型中小企业、高新技术企业及其中的规模以上企业、专精特新“小巨人”企业数量在“十三五”末的基础上翻一番。即：科技型中小企业达到20000家，高新技术企业突破12000家，其中规模以上企业不少于2000家；专精特新“小巨人”企业达到150家，制造业单项冠军企业超过30家；力争新增30家以上科技型企业上市；“专精特新”中小企业突破1000家。

据悉，该计划以实施科技型企业“登高、升规、晋位、上市”为重点任务。在“登高”工程方面，陕西将加大对科技型中小企业培育力度，推动其成长为高新技术企业，支持其加大研发投入。在“升规”工程方面，将有发展潜力的科技型企业作为规模以上企业培育对象入库培育，每年遴选约350家重点企业，加强帮扶、指导、服务。在“晋位”工程方面，对首次认定的省级“专精特新”中小企业，给予每户20万元的一次性奖励，在省中小企业发展专项资金中给予优先支持。

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 12 版）

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