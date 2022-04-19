本报记者 徐佩玉

近年来，江西省赣州市章贡区持续优化营商环境，出台政策扶持企业做大做强，推动经济社会高质量发展。今年以来，章贡区赣州金环磁选设备有限公司积极抢抓市场机遇、开拓海外市场，呈现出订单稳定、产销两旺的良好态势。图为日前该公司工人正在赶制销往海外的矿石磁选设备。

胡江涛摄（人民视觉）

广东省惠州市近年来大力发展光伏、风电等产业，形成水中生态养鱼、水上光伏发电的绿色经济模式，带动农民增收，促进当地经济发展。目前，惠州市博罗县观音阁镇已建设完成容量达100兆瓦的太阳能光伏发电系统。图为南方电网广东惠州博罗供电局工作人员对“渔光互补”项目进行巡检。

廖伟兴摄（人民视觉）

4月18日，国新办举行一季度国民经济运行情况新闻发布会。数据显示，一季度国内生产总值270178亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%，环比增长1.3%。分产业看，第一产业增加值10954亿元，同比增长6.0%；第二产业增加值106187亿元，增长5.8%；第三产业增加值153037亿元，增长4.0%。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在会上指出，一季度主要宏观指标保持在合理区间，国民经济开局总体平稳。面对下行压力，全年经济有望保持恢复发展态势。

延续恢复发展态势

“总的来看，一季度我国经济延续恢复发展态势，总体运行在合理区间。”付凌晖表示。

主要宏观指标保持在合理区间。从就业看，就业总体稳定的格局没有改变。一季度，全国城镇调查失业率平均为5.5%，与上年同期基本持平。从物价看，一季度，居民消费价格同比上涨1.1%。从国际收支看，货物贸易顺差扩大，服务贸易逆差缩小，外汇储备稳定在3.2万亿美元左右，国际收支状况保持稳定。

工农业生产总体稳定。农业形势保持稳定，畜牧业生产平稳增长。一季度，农林牧渔业增加值同比增长6.1%，猪牛羊禽肉产量增长8.8%。工业生产较快增长。一季度，规模以上工业增加值同比增长6.5%，其中装备制造业增长8.1%。

创新发展态势持续。新产业不断成长。一季度，高技术制造业增加值同比增长14.2%。新模式新业态持续壮大。一季度，实物商品网上零售额同比增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重达到23.2%。

经济结构调整优化。制造业占比继续提升。一季度制造业增加值同比增长6.1%，占国内生产总值的比重为28.9%，比上年同期提高1.3个百分点。消费主导作用明显。一季度，最终消费支出增长对经济增长贡献率为69.4%，比上年同期提高18.7个百分点，高于资本形成总额贡献率。

民生改善继续加强，居民收入持续增长。一季度，全国居民人均可支配收入同比实际增长5.1%。其中，农村居民人均可支配收入实际增长6.3%，城镇居民人均可支配收入实际增长4.2%，农村居民收入增长继续快于城镇居民。

工业生产增长较快

今年以来，在促进工业平稳运行政策措施的作用下，工业生产总体稳定。付凌晖分析，工业生产增长较快，既有国内经济恢复带动和世界经济复苏拉动的影响，也有工业创新驱动作用增强、产业升级持续带动的因素，还有市场保供加强、相关行业较快增长的作用。

产业升级带动作用明显。付凌晖表示，随着中国发展阶段变化，市场对中高端产品需求增加，加之创新驱动战略有效实施，产业升级步伐加快。装备制造业发展较好，高技术制造业增长较快，对工业支撑的作用比较明显。一季度，电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业增长均超过10%，二者拉动规模以上工业增长约1.7个百分点。

工业出口增长较快，煤炭电力等行业生产扩大。付凌晖分析，中国产业体系齐全，配套能力强，能够较快适应国际市场需求变化，国外对中国工业品出口需求扩大，拉动了工业生产增长。同时，能源、原材料市场保供持续加力，相关行业生产较快增长。一季度，采矿业增加值同比增长10.7%，其中煤炭开采和洗选业增长13.2%。

此外，一系列支持企业纾困发展政策措施对于稳定工业生产也发挥了积极作用。付凌晖表示，下阶段，要落实好各项推动工业经济发展的支持政策，积极扶持制造业、小微企业，加大对受疫情影响严重企业的支持，加强能源、原材料保供稳价，维护产业链供应链稳定，促进工业平稳健康发展。

全年有望保持平稳增长

今年以来，外部不稳定不确定性加大，国内疫情散发多发，经济下行压力有所加大。尽管存在这些不利因素，但中国经济运行总体处在合理区间。从全年来看，中国经济保持平稳增长仍有不少有利条件——

消费恢复态势有望持续。“一季度，最终消费支出增长对经济增长贡献率是69.4%，仍然是三大需求中贡献最大的。”付凌晖指出，随着疫情影响逐步得到控制，就业优先政策持续发力，将促进居民消费能力和消费意愿提升。

投资拉动作用有望提升。今年以来，各地积极推进重大项目开工建设，带动投资较快增长。随着中国支持实体经济发展力度不断加大，传统产业改造升级、新兴行业创新发展势头增强，将有利于带动产业投资增长。

对外开放红利继续显现。中国出口企业在疫情条件下，适应外部需求变化的能力比较强，同时稳外贸政策持续发力，共建“一带一路”成效不断显现，外贸新业态快速发展，都有利于进出口增长。

宏观经济政策不断显效。付凌晖表示，针对近期经济下行压力增大，将进一步加大宏观政策实施力度，靠前安排和加快节奏，积极帮扶市场主体，保障粮食和能源安全，维护产业链供应链稳定，兜牢民生底线。随着政策效果逐步显现，将促进经济平稳运行。

“总的看，我国产业体系全，超大规模市场空间广，改革开放红利多，经济治理能力强，能够有效应对各种风险挑战。从全年看，我国经济有望保持恢复发展态势。”付凌晖说。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)