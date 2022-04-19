本报长春4月18日电 （记者刘以晴）记者从18日召开的吉林省疫情防控工作新闻发布会上获悉：吉林省省级层面调度的500户重点企业中，除4户因季节性、资金等非疫情因素停产外，496户企业实现复工复产。

截至目前，长春市46户省重点企业已复工，1331户规上工业企业复工近七成，一汽在长春的5大主机厂全部复工；吉林市重点调度的50户工业企业及34户省级“专精特新”企业全部复工复产；其他各市州、长白山管委会、梅河口市复工复产工作都取得较快进展。

吉林省采取专人包保“一企一策”，打通复工堵点；强化工业企业物流运输保障，省内交通已完全畅通，工业企业跨省运输车辆通行证发放工作正加快推进；吉林省市场监督管理厅出台登记注册“容缺办理”等15条政策措施，帮助市场主体纾困解难。

据介绍，吉林省将继续坚持“动态清零”总方针，统筹疫情防控和经济社会发展。一手抓疫情防控，一手抓春耕生产，加强下田作业农民的移动闭环管理，加强种子、农药、化肥等要素保障，科学合理安排农事活动，确保防疫春耕两不误。

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