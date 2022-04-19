佟家栋

经济活动需要各种生产要素的组合在生产、分配、流通、消费各环节有机衔接，从而实现循环流转。今年一季度，中国外贸开局平稳，为实现全年目标打下了较好基础。这一过程中，跨境物流发挥着非常重要的作用。

在贸易层面，跨境物流是国际贸易顺利实现的重要条件和必备环节，任何有形产品的贸易活动都需要借助跨境交付加以实现。在投资层面，跨境物流是国际双向投资及相关生产过程得以开展和持续运行的前提，生产设备、原材料、零部件等生产要素的跨国配置，亦离不开跨境物流的支撑。2020年至今，新冠肺炎疫情带给全球经济的巨大冲击，首先体现在对商品和要素的跨境流动上。如果跨境物流大幅萎缩或中断，就会导致产业链供应链运转出现“断档”，不仅影响国内大循环，更影响国内国际双循环。

面对百年变局和世纪疫情，中国沉着应对、科学决策、有力部署，统筹疫情防控和经济社会发展，积极采用数字技术手段，保证了跨境物流系统的安全有序运行。从港口码头，到中欧班列，再到机场仓库，相关商品通过跨境物流及时交付，一方面，保证了后续生产各环节得以及时、准确地无缝衔接，顺利生产并交付终端产品；另一方面，各类商品足额有效供应，稳住了市场、稳住了价格、稳住了预期、更稳住了产业链上下游企业之间的紧密合作关系。

构建新发展格局，实行高水平对外开放，必须具备强大的国内经济循环体系和稳固的基本盘，并以此形成对全球要素资源的强大吸引力、在激烈国际竞争中的强大竞争力、在全球资源配置中的强大推动力。这其中，打造一个安全、高效、有序的跨境物流体系至关重要。

从外部看，要注重防范新冠肺炎疫情和逆全球化风险。当前，国内外疫情防控呈现复杂性、艰巨性、反复性，不同经济体防疫策略和方式进一步分化，国外部分地区安全局势持续紧张。由此带来的跨境物流成本提高和交付风险提升，需要相关市场主体持续密切关注。有关部门和企业应做好预案、增加备案，及时有效应对，尽最大可能避免“原材料进不来、海外人员来不了、货物出不去”的情况。

从内部看，要扎扎实实办好自己的事。加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，关键在于经济循环的畅通无阻。新中国成立以来，几代人逢山开路、遇水架桥，建起了强大的物流基础设施和物流体系，才有如今的中欧班列、远洋货轮昼夜穿梭。未来，要在巩固物流“硬件”优势的同时，进一步培育“软件”优势，努力建设一套职责明确、执法严格、信息畅通、运转高效的跨境物流管理体系，打通经济循环“大动脉”。

中国开放的大门只会越开越大。相信随着跨境物流体系日益强大，中国开放型经济发展质量将会不断提高，为世界经济复苏带来更多推动力。

（作者为南开大学国际经济与贸易系教授）

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