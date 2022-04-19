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23条金融举措支持实体经济

将加大再贷款等货币政策工具支持力度

陈果静
2022年04月19日08:57 | 来源：经济日报
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原标题：23条金融举措支持实体经济

本报北京4月18日讯（记者陈果静）中国人民银行、国家外汇管理局18日印发《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》，从支持受困主体纾困、畅通国民经济循环、促进外贸出口发展等方面，提出加强金融服务、加大支持实体经济力度的23条举措。

《通知》指出，适时增加支农支小再贷款额度，用好普惠小微贷款支持工具，按照地方法人金融机构普惠小微贷款余额增量的1%提供激励资金，将原用于支持普惠小微信用贷款的4000亿元再贷款额度继续滚动使用，促进金融资源向受疫情影响企业、行业、地区倾斜。

据介绍，从总量支持上看，截至4月中旬，央行已上缴结存利润6000亿元，主要用于留抵退税和向地方政府转移支付，相当于投放基础货币6000亿元，和全面降准0.25个百分点基本相当。

《通知》强调，要抓好抓实金融支持实体经济政策落地。用好用足支农再贷款再贴现、碳减排支持工具，优化支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，全力保障粮食、能源稳定供应。为促进外贸出口平稳发展，《通知》明确，将优质企业贸易外汇收支便利化政策推广至全国，开展更高水平人民币结算便利化和企业外债便利化额度试点。

接下来，央行还将加大再贷款等结构性货币政策工具的支持力度，用好支农支小再贷款和两项减碳工具，加快1000亿元再贷款投放交通物流领域，创设2000亿元科技创新再贷款和400亿元普惠养老再贷款，预计带动金融机构贷款投放多增1万亿元。

(责编：罗知之、陈键)

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