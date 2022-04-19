冯其予

原标题：商贸流通助力全国统一大市场

近日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》提出，建设现代流通网络，优化商贸流通基础设施布局，加快数字化建设，推动线上线下融合发展，形成更多商贸流通新平台新业态新模式。《意见》为更好对接构建新发展格局要求指明了方向。

当前，我国的物流体系呈现出专业化、集成化、网络化、国际化和智能化的特征，这为构建国内国际双循环的新发展格局奠定了坚实的物流基础。一方面，综合交通运输体系不断完善，基础设施网络基本形成，铁路和公路纵横交错、四通八达。另一方面，2021年我国社会物流总费用与GDP的比值为14.6%，比2012年下降了3.4个百分点。

这其中，商贸流通衔接产销、贯通城乡、联通内外，在繁荣市场、扩大消费、服务民生和就业中发挥着重要作用。“十三五”以来，我国商贸流通体系建设取得明显成效，规模持续扩大，结构不断优化，2021年，批发和零售业增加值比上年同期增长11.3％，带动服务业恢复性增长。

也要看到，我国商贸流通建设仍有许多薄弱环节。不仅国内统一大市场尚不健全，商品和要素自由流动仍面临隐性壁垒，规则和标准体系建设相对滞后，同时传统商贸亟待转型，农产品流通也有待升级。此外，交通物流基础设施还不完善、网络互联互通不够、分布不均衡，应急物流、冷链物流等还有薄弱环节，而流通领域融资难融资贵问题尚待解决，信用信息应用水平有待提升。

因此，应聚焦补齐商贸流通建设短板。今年年初国家发改委发布了《“十四五”现代流通体系建设规划》，商务部流通发展司副司长尹虹表示，我国将围绕网络布局、基础设施、主体竞争力、发展方式、供应链现代化和内外贸一体化6个方面开展工作。此次《意见》出台，明确提出加快数字化建设，推动线上线下融合发展，因此在提升流通发展方式方面，我国将鼓励引导商贸流通企业抢抓现代信息技术发展新机遇，加快数字化、智能化改造和跨界融合，积极发展新业态新模式新场景。

首先，要从政策层面保障提升商贸流通企业数字化水平。应加快商贸流通新型基础设施建设。打造城市数字化消费场景，提高农村商贸流通数字化水平，提升商贸流通企业服务数字化水平。同时，加强数字化转型公共服务平台建设。满足传统商贸流通企业对数字化转型技术服务的需求供给，提升本地商贸流通企业的经营水平和整体竞争力，降低小微企业数字化改造成本。此外，要加快商贸流通数字化标准体系建设。研究建立适合行业发展的大数据全流程管理标准。

其次，商贸流通企业需要加大技术、资金、人才方面的投入和融合。要大力推动人工智能、物联网、区块链、5G等新技术与商贸流通企业数字化应用深度融合。积极引进复合型数字人才，推动数字人才职业培养计划，加大高等院校数字技术应用人才的培养力度。并要主动研究全球优秀商贸流通企业数字化过程。

再次，还应发展有序高效的现代流通市场，营造良好流通环境。深化现代流通市场化改革，提升商品和要素市场化配置能力，健全统一的市场规则和制度，强化流通领域金融有效供给和信用支撑保障，构建类型丰富、统一开放、公平有序、配套完善的高水平现代流通市场，为商品和要素自由高效流动提供良好的市场环境。

(责编：罗知之、陈键)