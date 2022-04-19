原标题：发展产业保险服务经济转型

进入新发展阶段，我国经济发展模式面临转型机遇。保险业可通过管理企业经营风险、服务产业政策精准实施，助力产业结构按既定目标转型升级。同时，通过完善社会保障体系、险资长久期运用，以及服务消费政策有效实施，释放潜在需求，助力需求匹配供给，推动供需结构向更高水平有序调整，服务我国经济转型发展。

首先，发展产业保险，助力供给侧改革精准施策，放大政策效应，推动产业升级。比如，发展科技保险，通过保险机制转嫁科创企业风险，提供企业增信，降低融资门槛，服务科技产业发展，助力解决“卡脖子”问题。科技保险能有效避免直接补贴和专项信贷支持面临的政策套利问题，放大财政政策效应。发展工业物联网保险，服务智能工业发展。可将工业物联网保险纳入相关产业政策，转嫁潜在风险，解决数字化后顾之忧。推动农业保险“提标扩面增品”，推广三大主粮完全成本保险和收入保险、制种保险，发展土地流转保险、指数保险、新型农业经营主体综合保险、农产品质量保险等，构建农业全产业链保障体系，服务农业现代化和粮食安全战略。还应该创新和扩大绿色保险供给，包括发展环境责任险、清洁能源保险、碳汇保险、碳交易保险、绿色建筑保险等，结合保险资金绿色投资，助力产业绿色转型。

其次，保障供应链、贸易链、消费链稳定，支持经济循环畅通。创新发展供应链保险，聚焦供应链各环节及连接安全，集成营业中断险、物流保险、贸易信用险、产品责任险等产品，化解断链风险，保障供应链稳定。推广外贸类保险，提供出口信用险等进出口一揽子风险保障，支持外贸稳定；发展跨境电商保险，服务进出口新业态；构建“一带一路”建设保险支持体系，助力中国企业“走出去”。

再次，发展民生保险，完善民生保障，服务社会治理，助力释放有效需求。通过商业保险承办大病保险、长期护理保险、特定人群医疗补充保险，提升社保服务效率。以服务治理类保险承接政府“放管服”，发展工厂/工地安全保险、社区安全保险，借助费率杠杆和物联技术，监督和降低风险。还可以通过保证保险替代各类涉企保证金，减轻企业资金负担，优化营商环境，降低实体经济制度性交易成本。

此外，要发挥险资优势，开展融资增信，降低实体经济融资成本。以保险融资增信支持普惠金融高质量发展，面向中小微企业、个体工商户发展专属普惠金融产品，推广“政银保”模式，解决融资难融资贵问题，支持金融业向实体经济让利。以保险资金比较优势服务实体经济穿越周期发展，保险资金长久期、追求稳定收益，与产业保险相结合，支持“两新一重”、智能制造、现代农业、现代服务业、绿色产业等领域投资建设，助推新型城镇化建设、助力产业结构升级。

(责编：罗知之、陈键)