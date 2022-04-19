谢开飞

原标题：炸出“网红”产品 助力食用菌产业提档升级

食用菌脆片含油率从市场同类产品的15%—25%降至7%以下，酥脆度增加20%……在漳州明德食品有限公司车间里，各类人们常见的香菇、双孢蘑菇、秀珍菇、海鲜菇等食用菌，经过预处理、杀青灭酶、真空油炸、脱油等低温真空油炸加工程序后，神奇地转化为口感酥脆、美味可口的“网红”休闲即食脆片。

“这是福建创新科研体制机制，面向产业发展需求，组建福建省现代农业食用菌产业技术体系创新团队，扎根企业进行联合攻关、团队作战，打造的贴合时下健康化消费需求的产品。”4月7日，福建省现代农业食用菌产业技术体系保鲜加工岗位专家、福建省农业科学院农业工程技术研究所副所长赖谱富说。

“支持食用菌生产企业开展饮料、休闲食品、保健食品、生物提纯等精深加工产品开发和生产线改造”，福建省在刚刚出台的推动食用菌产业转型升级指导意见中明确，要充分挖掘食用菌生态、旅游休闲、文化等价值，推进产业深度融合，加快食用菌全产业链发展。

驶入“主赛道”，延长产业链提升附加值

我国是世界食用菌生产大国，福建系食用菌生产大省。然而，随着食用菌产业不断壮大，国内不同程度出现了初级产品供求过剩、产品同质化严重等问题。究其原因，精深加工技术和加工装备匮乏等制约食用菌加工产业的发展，迫切需要通过科技创新，提高食用菌深加工业发展水平，延长产业链提升附加值，推动产业转型升级。

“近年来，消费者青睐健康、便捷的休闲食品、保健食品等，其中食用菌脆片能够保持营养成分、生鲜风味，其口感酥脆、形态饱满、膨化均匀等，可满足消费者对脆片食品营养、天然、高膳食纤维的需求而畅销国内外，成为食用菌深加工领域发展‘主赛道’。”赖谱富说。

攻克技术瓶颈，油炸食品不再“谈虎色变”

油炸食品以其特有的口感深受人们的喜爱，但随着生活水平的不断提高，传统油炸方式的种种弊端让人“谈虎色变”。在此背景下，健康化低温真空油炸技术脱颖而出。其原理是，利用减压条件下，随着水的沸点降低，食品中水分汽化温度相应降低，能够在短时间内迅速脱水，实现在低温条件下对食品的油炸。然而，当前国内现有的各类低温真空油炸加工产品，仍不同程度地存在含油量高、脆度差、易哈变等行业共性技术问题，制约了该产业发展。

为此，由福建省食用菌推广总站、福建省农业科学院等牵头，福建省现代食用菌产业技术体系保鲜与加工岗位专家工作站、首席专家工作站、漳州综合试验推广站等联合组建创新团队，组织食用菌、食品工程、营养健康等多个领域专家开展协同攻关，集成创新真空—超声波的联合辅助浸渍技术、麦芽糊精充填、二次速冻技术等，相继攻克了食用菌脆片低吸油率加工、油炸油氧化控制、高酥脆度调理及产品护色等低温真空油炸加工关键技术瓶颈。

“该技术不经传统的热水漂烫杀青，可最大程度地保持物料的营养成分；采用多阶段浸渍工艺，在提高浸渍效率的同时，可显著降低产品含油率等。”赖谱富说。目前，已先后获得授权国家发明专利2项，《食用菌脆片加工技术规程》还被列入2022年农业行业标准制修订项目库。

加快推广转化，助力产业提档升级乡村振兴

“我们公司最早是做果蔬速冻产品，从2015年起转型做低温油炸即食产品。”漳州明德食品有限公司相关负责人说。在该创新团队的协助下，该公司已研发并推出香菇、秀珍菇、海鲜菇等多款食用菌脆片产品，其食用菌脆片生产线从原来的8条增加到现在的16条，翻了一番；新增产值2000多万元，带动当地50多人就业。福建成发农业开发有限公司也新增了一条生产线，推动企业发展“转”出一片新天地。

目前，该创新团队依托龙头食品企业明德公司、成发公司等，建立福建省现代农业食用菌产业技术体系“食用菌脆片加工示范基地”，集成示范食用菌脆片系列新工艺、新技术，并加快向全省乃至全国推进产学研用合作和科技成果转化的步伐。如向福州一铭食品有限公司技术转让（普通许可）国家发明专利“一种真空低温油炸食用菌的制备方法”，成果转化金额21万元；推进闽宁协作与宁夏农林科学院合作，与宁夏闽宁镇食用菌相关企业洽谈推广该技术成果。

在福建，在科技创新的支撑引领下，随着食用菌深加工水平的提升，各种新型食用菌产品还应用于临床医疗和保健品市场等，推动食用菌这一特色产业提档升级，促进农民就业增收，助力乡村振兴发展。

(责编：罗知之、陈键)