原标题：南极冰山未来还可能更脆弱

科技日报北京4月18日电 （记者张梦然）根据《通讯·地球与环境》杂志近日发表的一项研究提出，2000年至2020年间，南极半岛拉森冰架的冰山崩解事件（会形成新的冰山），有60%由极端大气条件引发。这项研究认为，在未来变暖预估下，同样的过程或将使拉森C冰架面临崩溃风险。

南极的冰架坍塌事件被认为加速了大陆冰损失，促成海平面上升。“大气河流”是高湿的狭带，在大气中像河流一样移动。这些“流”起源于亚热带或中纬度地区，会导致热浪、海冰融化和海洋涌浪，进而会导致冰山崩解、冰架坍塌。近几十年里，南极半岛的拉森A和拉森B冰架分别于1995年和2002年急剧崩塌。这些事件被认为与冰面融化以及风暴带来的海洋波浪相关压力有关。

为明确大气河流对南极冰架的影响，法国格勒诺布尔大学及法国国家科学研究中心科学家乔纳森·威乐及其同事，此次识别出2000至2020年间21次拉森冰架崩解和坍塌事件。他们利用一种大气河流侦测算法，发现21次崩解和坍塌事件中的13次，在之前5天内发生过强大气河流登陆。

研究团队认为，未来冰盖稳定性模型需包括短期大气行为极端条件，而非仅仅依靠平均条件。

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