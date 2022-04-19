黄一宸

原标题：回溯“太空出差”183天精彩瞬间

4月16日，神舟十三号返回舱乘着春风，在东风着陆场成功着陆。神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富安全顺利出舱。神舟十三号载人飞行任务取得圆满成功。

出发时，胡杨正金黄；归来季，大漠新芽初绽。6个月间，这些画面熠熠生辉。

夜赴天河

“5，4，3，2，1，点火！”零号指挥员的口令声在发射场区上空响起。

2021年10月16日0时23分，长征二号F遥十三运载火箭拔地而起，托举着神舟十三号载人飞船直刺苍穹。

巨大的轰鸣声响彻天地间，不远处弱水河静静流淌。这是长征二号F运载火箭首次从应急备份状态转为正常发射状态。有“神箭”美誉的长征二号F运载火箭是我国唯一一型载人运载火箭。

约582秒后，船箭分离。酒泉卫星发射中心宣布，神舟十三号载人飞船进入预定轨道，飞行乘组状态良好，发射取得圆满成功。

“双人芭蕾”

此时，距离地球400公里处，天和核心舱和天舟二号、天舟三号组合体静待“家人”到来。

在北京航天飞行控制中心指挥大厅，人们看到神舟十三号与空间站组合体上演了“双人芭蕾”——

飞船独自游弋在低空，在制导导航与控制（GNC）系统指挥下寻觅“舞伴”踪迹。

发现空间站组合体位置后，飞船绕飞、调姿动作一气呵成，以竖直姿态瞄准天和核心舱径向端口，宛如一位亭亭玉立的舞者。

随着对接机构顺利捕获、锁紧完成，两位“太空舞者”轻轻牵手、紧紧相拥。

发射约6.5小时后，神舟十三号载人飞船采用自主快速交会对接模式与天和核心舱对接，顺利完成我国载人飞船在太空实施的首次径向交会对接。

翟志刚、王亚平、叶光富从返回舱来到轨道舱，打开天和核心舱舱门，开始为期6个月的太空生活。

成功出舱

2021年11月7日，阔别天河13年后，翟志刚的声音再度由太空传回地面：“我已出舱，感觉良好！”

“我一会儿出舱，感觉良好！”王亚平说。身着新一代“飞天”舱外航天服成功出舱的她，迈出了中国女性舱外太空行走第一步。

当翟志刚、王亚平回到舱内时，叶光富张开双臂拥抱两位战友。

1个多月后，叶光富、翟志刚先后从天和核心舱节点舱成功出舱。

两次出舱，神舟十三号航天员乘组圆满完成全部既定任务。

太空授课

透明的液球飘在半空中，王亚平用一根小棍点在液球上，球体瞬间开始“结冰”，几秒钟就变成通体雪白的“冰球”。

这一幕并非发生在“魔法世界”，而是在中国空间站第二次太空授课的课堂。

在轨驻留期间，翟志刚、王亚平、叶光富化身“太空教师”，为地面中小学生带来两次精彩的太空授课。

2021年12月9日，中国空间站首次太空授课。来自北京、广西南宁、四川汶川、香港、澳门等地的中小学生，在同一时刻看到了不可思议的景象：微重力环境中，细胞在荧光显微镜下跳动；叶光富用手画圈，就能凌空转身；把折好的纸花放在水膜中，纸花会自顾自绽放……

2013年，王亚平在天宫一号里为全国6000余万名师生成功进行了一堂长达40分钟的太空授课，激发了很多青少年探索太空的好奇心。

送别天舟二号

回家前，神舟十三号航天员乘组迎来了一次分别。3月27日，天舟二号撤离空间站核心舱组合体。与空间站分离后，天舟二号充分利用飞船推进剂余量，成功实施了货运飞船与空间站2小时快速交会试验。

3月31日，天舟二号受控再入大气层销毁。

北京飞行控制中心天舟二号任务副总师姜萍说，神舟十三号航天员乘组提前将废弃物打包封装好，放到天舟二号“货架”上，一并再入大气层烧毁。

(责编：罗知之、陈键)