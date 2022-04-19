人民网北京4月19日电 （记者乔雪峰）“按照国务院物流保通保畅工作机制安排，交通运输部把保通保畅放在全局工作的重要位置。”4月18日，交通运输部相关负责人接受记者采访时表示，要统筹疫情防控和经济社会发展，统筹疫情防控和保通保畅，统筹发展和安全，全力以赴为实现“民生托底、货运畅通、产业循环”提供坚实保障。

该负责人表示，下一步，交通运输部将重点抓好十方面工作：一是千方百计优先保障居民生活必需品供应，把畅通物资配送的“最后一公里”作为重中之重，确保人民群众基本生活不受影响。

二是建立健全物流保通保畅工作机制。指导各地按要求成立物流保通保畅工作机制，组织部管国家局以及重点物流企业分别成立相应工作机制和专班，实行集中统一指挥、分工分级负责。

三是全力保障运输通道畅通。坚决取缔在高速公路主线或者服务区设置的防疫检查点，防止关停问题反弹；督促各地增加高速公路出口、服务区等重要节点的核酸检测点设置，配置足够检测力量，有序推进抗原检测，提高检测效率；强化路网运行监测，及时解决路网阻断堵塞问题。

四是优化货车通行管控政策。会同相关部门对货车司机实行“即采即走即追”闭环管理，核酸检测结果全国互认通用，对持48小时内核酸检测阴性证明、健康码绿码、体温测量正常的货车司机，各地要直接放行，不允许再“层层加码”，规定有效期内不能重复检测；对到达目的地时核酸检测结果超过48小时的，可采用“核酸检测＋抗原检测”的方式，抗原检测结果为阴性的，要立即放行，不得以等待核酸检测结果为由限制通行，同时实行动态追踪机制，一旦核酸检测结果为阳性，立即通知前方实施管控措施；会同工信部门建立和完善货车司机信息共享机制，实行“白名单”管理，对在中高风险地区所在地市穿行，或停留不超过4小时的货车司机，不允许赋码“带星”。

五是加快推广使用统一互认的通行证。对重点物资通行证发放情况、通行情况实行调度，督促各地进一步简化通行证办理程序，落实统一标准样式要求，推进网上办理、即接即办，确保足量发放，做到全国互认。

六是切实加强重点服务保障。加强值班值守，实行一事一协调，及时协调解决货车通行问题；落实滞留司机常态化服务要求，保障滞留司机基本生活；以上海及长三角、珠三角区域，生产生活资料以及关系国计民生的产业链供应链为服务保障重点，打通主动脉、畅通微循环，对国有企业、民营企业、外资企业一视同仁，充分调动各方面积极性，切实维护产业链供应链稳定运行。

七是接诉即办、抓好个案协调。用好信息公开透明这个有力工具，有效引导预期；充分发挥12328热线作用，建立举报制度，指导各地根据需要调配好人员力量，采取24小时专人值守方式，对实名反映的具体问题，第一时间追踪解决。

八是着力减轻物流企业和人员负担。会同各有关部门指导各地用足用好中小企业助企纾困、保产业链供应链稳定的政策，保障货车司机工作生活条件，通过担保贷款、延期还贷等多种方式加大支持力度，鼓励为货车司机提供免费核酸和抗原检测；指导经营困难的货运企业，依法申请缓缴住房公积金等相关费用；做好与重点产业链供应链“白名单”企业的对接服务。

九是严防疫情传播风险。会同有关部门指导疫情严重地区在物流园区、高速公路服务区等地设置“非接触式”物资中转场地，对人员实行闭环管理、互不接触；指导疫情不严重的地区预设相关方案，确保一旦需要随时启用。同时指导各地落实常态化疫情防控举措，严格高风险岗位人员闭环管理，做好一线人员防护、载运工具消杀、场站环境清洁等工作，坚决防范疫情传播风险。

十是加强监测预警和应急处置。会同有关部门指导各地强化监测预警，及时发现苗头性问题，守土有责，迅速果断处置。对可能遇到的各类风险隐患和突发情况，做实工作预案，做好应对准备。及时回应社会关切，维护良好舆论环境。每日汇总信息，及时上报并加大信息公开力度，接受社会监督。

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