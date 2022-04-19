交通银行：为大国制造注入新能量新动力
制造业是立国之本、强国之基础。制造业高质量转型升级的背后离不开金融机构的支持。据近期发布的年报显示，交通银行2021年末制造业贷款余额超7000亿元，较年初增加近1000亿元，增幅达16.16%，增速居大型银行前列，对制造业等重点领域支持力度不断加强。
三一集团是全球领先的装备制造企业，其与科技公司共同研发的“金票”平台旨在实现采购与付款的高效管理。交通银行湖南省分行通过与三一“金票”平台系统对接，成功落地“快易付秒放”业务。上游供应商收到三一集团基于真实贸易背景为其开立的“金票”后，即可向交行发起“快易付”申请获取融资资金，有效解决供应链上中小企业的融资难问题。
对于交行“快易付”的便捷，高新技术企业长沙迈科轴承有限公司深有体会。“太快了，以前至少需要3天的放款流程，现在5分钟就办完了，我们公司资金的使用效率明显提高了。”公司财务人员周金花兴奋地对记者说。
“快易付秒放业务，是指上游供应商利用像三一集团这样的核心企业在交行的授信额度，快速实现应收账款融资的服务。系统自动审批、自动验证贸易背景、自动放款，足不出户全流程在线办理。”交行长沙湘江中路支行行长汤捍东介绍。截至目前，湖南省分行金票秒放业务笔数已超过100笔，金额破亿元，有效提升了供应商融资体验。
近年来，交通银行以信贷资金不断支持制造型企业突破生产瓶颈。惠科集团是国内领先的综合性液晶面板制造企业。“在液晶屏显示器发展过程中，市场对更大尺寸屏幕的需求越来越旺盛。这对我们公司的技术、生产能力等方面提出了更高的要求。”重庆惠科相关负责人张经理说。了解到公司资金需求后，交行重庆市分行第一时间为企业提供了资金支持。去年下半年，该行给予公司10亿元授信额度，除了帮助公司采购生产原材料外，也为公司后续扩大规模，生产更多先进新型产品提供了重要保障。据了解，公司正持续推进技术攻关，为提高我国薄膜晶体管液晶显示器件产业竞争力作出贡献。
“交行将继续重点拓展制造业领域业务，围绕战略新兴、先进制造等热点领域倾斜信贷资源，优先支持制造业中长期信贷投放。”交行总行公司部相关负责人表示，全集团将继续为制造业实现高水平自立自强贡献智慧、力量。
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