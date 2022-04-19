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铁路部门开启绿色通道 确保东北地区“米袋子”“菜篮子”供应 

2022年04月19日14:01 | 来源：人民网
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人民网北京4月19日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，铁路部门科学调度东北地区铁路疫情防控工作，全力保障物流畅通促进产业链供应链稳定，为民生托底、货运畅通、产业循环提供支撑。生活必需品、医疗防控物资、政府储备物资等民生物资及农业、能源、原材料等重要生产物资，通过铁路源源不断地运到最需要的地方去。

满洲里铁路口岸站，一列中欧班列从国门通过。国铁集团供图

铁路部门“优先受理，优先承运，优先配空，优先装车，优先挂运，优先消毒”，迅速开启绿色通道，确保“米袋子”“菜篮子”供应运输。一趟趟满载着猪肉、蔬菜、洗漱用品等生活物资的列车先后开出，抵达四平站、长春站、吉林站，第一时间送到百姓餐桌上。

沈阳局组织人员装卸防疫和民生物资。国铁集团供图

参与化肥抢卸，助力春耕生产。国铁集团沈阳局、哈尔滨局每日跟踪化肥装卸及接驳运输情况，给予运力支持；成立党员突击队冲锋卸车现场，4月以来，仅大庆、齐齐哈尔车务段党委就组织了8次共450余人次党团员突击卸车行动。

沈阳局对各车站进行消杀。国铁集团供图

守好大国粮仓，端牢中国饭碗。加强与地方政府粮食和物资储备主管部门、大型粮食生产流通企业的沟通协调，动态掌握市场保供运输需求，解决装卸人力机具、道路短驳运输等方面的困难，采取优先受理、优先挂运等措施，“北粮南运”畅通无阻。

满洲里口岸站做好化肥等春耕物资装车。国铁集团供图

沈阳局发挥煤运通道作用。国铁集团供图

此外，3月以来，国家铁路沈阳局充分发挥通霍、京哈、沈山等主要煤运通道作用，发运电煤992.2万吨，同比增长4.6%，辖区内64家电厂存煤平均可耗天数始终保持在23天以上。

(责编：王连香、吕骞)

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