人民网北京4月19日电 （记者申佳平）“工业互联网产业规模目前已迈过了万亿元大关。”今日，在国务院新闻办公室召开的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国表示，今年一季度工业互联网发展形势喜人，为全年工作奠定了良好开局。

赵志国具体介绍，一是发展势头持续向好。二是行业应用不断深化，目前工业互联网已在45个国民经济大类中得到应用。三是重点项目加快推进。一季度工业互联网标识解析体系国际根节点、国家工业互联网大数据中心等75个项目建成投入运行，全国“5G+工业互联网”在建项目总数达到了2400个。

“总的来看，我国工业互联网仍处于发展的关键期，产业发展还面临一系列真难题、新课题，亟需发挥政产学研用各方力量去突破。”赵志国表示，下一步工业和信息化部将会同有关部门扎实推进各项工作，加快工业互联网提档升级，重点抓好四方面工作。

一是启动新项目，打好强链补链的“攻坚战”。实施新一轮工业互联网创新发展工程，强化关键技术产品短板攻关，提升平台技术供给质量，促进设备、系统的互联互通互操作，同时加强创新载体建设，积极打造工业互联网数字化转型促进中心，完善公共服务体系。

二是增强新基建，下好数字经济的“先手棋”。适度超前推进网络、平台、安全三大体系建设，提升工业互联网大数据中心、标识解析体系、安全态势感知系统等重点设施效能，扩大区域、行业、领域覆盖面，提升服务企业数量，促进工业互联网数据流通、有效利用和安全保障，夯实数字经济发展的基础。

三是拓展新应用，打好融合创新的“团体赛”。推动工业互联网与细分行业融合，加快新模式新业态推广，打造5G全连接工厂标杆，挖掘产线级、车间级典型应用场景，促进工业互联网平台进园区，开展工业互联网企业网络安全分类分级管理，促进千行百业、千园万企加快数字化转型。

四是研究新政策，用好支撑发展的“组合拳”。针对产业发展存在的现实挑战，研究更加“解渴”的实招硬招。拓宽融资渠道，深化产融合作，引导产业投资基金等各类资本加大对工业互联网领域投资。强化校企联动、产教融合，加强工业互联网实训教育，构建多层次的人才体系。

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