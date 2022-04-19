人民网北京4月19日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日召开的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国介绍，一季度我国新建5G基站达到了13.4万个，新增5G移动电话用户数达到4811万户。

赵志国指出，数字信息基础设施是数字经济的“底座”，对经济社会发展具有战略性、基础性和先导性的作用。工业和信息化部扎实推动数字信息基础设施建设，取得了积极进展。

一是基础设施不断增强。从三个维度来看：覆盖更广，5G网络覆盖的范围持续在扩展，一季度新建5G基站达到了13.4万个，累计开通近156万个5G基站。速率更高，固定宽带在已实现光纤接入全面覆盖的基础上，3.2亿户家庭光纤接入能力升级到千兆。能力更强，算力规模持续增长，在用的数据中心机架总规模超过500万架。

二是服务水平持续提升。建立了5G一体化综合服务体系，服务功能更加丰富，服务种类更加多样。一季度新增5G移动电话用户数达到4811万户，总数累计达到了4.03亿户，占移动电话用户总数的比例达到了24.3%。新发展的千兆及以上用户达到了1141万户，规模已达到4596万户。

三是赋能作用逐步凸显。大力培育5G、千兆光网“双千兆”网络融合应用，累计发掘应用创新案例数目前达到了2.3万个。面向工业、智慧城市等应用领域，发布了首批44个国家新型数据中心。目前面向企业的新兴数字化服务已经成为电信业务收入增长的第一拉动力。

下一步，工业和信息化部将加强统筹谋划和协同布局，以建带用、以用促建，持续推进数字基础设施建设，助力打通经济社会发展的信息“大动脉”。

一是加快基础设施建设，引导扩大有效投资。稳妥有序推进5G和千兆光网的建设，深化网络的共建共享。持续提升网络覆盖的深度和广度，全年推动完成60万个5G基站建设，千兆光网的覆盖能力超过4亿户家庭。推动国家枢纽节点数据中心集群项目的建设，持续优化数据中心布局，加快向高技术、高算力、高效能演进。

二是提升融合应用水平，强化发展引领能力。实施5G行业应用“十百千”工程，也就是选择10个垂直行业，每个行业形成100个标杆示范，新建1000个5G行业虚拟专网。举办5G、千兆光网应用创新大赛，聚焦重点行业领域形成创新应用示范标杆，新增消费领域赛道，致力于发掘信息消费新亮点，打造“5G+工业互联网”升级版，推进应用场景加快由生产外围环节向内部环节去拓展延伸。

三是探索多方协作机制，营造良好发展环境。强化部门协作。加强与相关行业主管部门合作协同，深化供需对接，在推动行业应用发展目标、重点任务、重大举措上形成合力。深化部省联动。鼓励各级政府在5G等数字信息基础设施发展方面加大用地、用电、用人等政策支持力度，引导社会资本支持应用创新。推动各地因地制宜，积极拓展地方特色产业融合应用。

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