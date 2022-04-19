原标题：新华三：以更智能的“数字大脑”加速行业数字化变革

近日，紫光股份旗下新华三集团进行“云智原生”战略的全面深化革新，展示了“数字大脑”在数字基础设施、云与智能平台、主动安全、统一运维等方面的技术升级。

资料显示，2019年新华三集团首次发布“数字大脑”，2021年发布了“云智原生”战略并升级“数字大脑”。2021年，新华三集团助力了2700多个行业客户打造和升级“数字大脑”，建设了219朵行业云，全力助推行业数字化变革。截至目前，新华三已累计参与197个数字政府、智慧城市、数字乡村建设。现在，新华三为“云智原生”战略赋予了新的内涵和价值，让“数字大脑”更加智能。

对此，新华三集团联席总裁、首席技术官兼网络产品线总裁尤学军指出，面对数字经济发展的广阔机遇，新华三的“云智原生”战略将重点围绕应用场景的落地需求，提升智能数字平台的效率和能力，赋能行业数字化转型和应用快速落地，实现数字化价值。

据了解，全新的“数字大脑”引入了分布式云、隐私计算服务、AD-NET 6.0+解决方案、智能家居、安全运营服务、全域管理和业务洞察等一系列全新技术、产品和服务，让智慧应用能够更好地生长在智能数字平台之上，让数字化技术离业务更近，从而实现了“数字大脑”的全面进化。

作为“数字大脑”的核心引擎，云与智能平台紧跟市场变化进行了全面升级。新华三集团高级副总裁、紫光云与智能事业群执行总裁陈子云表示，紫光云同构混合云升级为分布式云，在维持同构混合云统一架构不变的基础上，持续构建行业云所需的云数智三维能力，打造一个能够实现任意位置、任意规模、任意应用、任意模式的分布式云整体方案，同时面向智慧矿山、高速公路以及运营商等不同规模的边缘场景，发布特性丰富的多形态边缘云，让云由计算中心向感知中心演进。此外，紫光云还重点升级了水务云、芯片云、建筑云、工业云等产业云服务，构筑面向细分产业的公共技术服务平台。

据悉，绿洲平台2.0支持跨云、跨域、跨组织数据流转，以一体化数据运营帮助客户实现降本提效，加速海量数据的流转，让数据使用更简单；融合区块链、隐私计算和数据银行等技术，让数据流通更安全。目前，绿洲平台已覆盖8大行业、50余个细分场景，让数据价值得以真正赋能行业场景。此外，新华三集团还发布SeaSQL分布式数据库和DBaaS数据库即服务，旨在提升绿洲平台的数据服务能力。

在智能联接的创新上，新华三集团秉持云智原生、开放生态、绿色低碳的理念发布了云智原生AD-NET 6.0+解决方案，以全光网络、云简网络、5GtoB 、智能无损、确定性网络、算力网络、IPv6+、主动安全、SDP零信任等9大创新解决方案，实现了应用驱动园区网（AD-Campus）、数据中心（AD-DC）和广域网（AD-WAN）三大场景解决方案的全面升级。

在算力革新上，新华三集团广泛布局“云-网-边-端”，以人工智能平台、多元计算平台、智能存储平台、智能管理平台赋能智算，成就智慧，加速上层应用创新。同时，新华三以液冷等技术打造绿色产品。此外，作为数字基础设施的重要组成部分，以及新华三集团“芯-云-网-边-端”全产业链布局的重要一环，终端也在不断提升产品体验，践行绿色低碳理念。

在安全领域，新华三集团打造出全新的“主动安全3.0” 技术体系，以等保合规为基础，以业务安全为驱动，提供覆盖“云-网-边-端”的安全解决方案，结合软硬件产品能力与专业安全服务，帮助客户提升网络安全防护的效率与水准。近期发布的北望新一代态势感知系统，充分释放“云智原生”的全栈技术能力，大幅提升在不同场景下，针对已知及未知威胁的分析、预警、溯源及处置能力，构建全局视角的业务安全运营平台。

迈向数字化发展的新阶段，数字经济正在从以互联网经济为主体向更多场景和垂直行业渗透，从注重经济规模扩张向重视技术深耕转变，数字化转型的核心目标正在从架构和能力建设转向场景化应用的部署与落地，双碳、东数西算、元宇宙加快从热点概念向落地实施转变。

最后，新华三集团副总裁、首席品牌营销官杨玺表示，新华三将以“云智原生”的技术创新，夯实ICT全栈能力，锚定行业发展趋势，面向用户场景和垂直行业打造数字化解决方案，以不断进化的数字大脑加速数字世界与物理世界的融合，做百行百业数字化变革值得信赖的合作伙伴。（记者 林迪）

(责编：曹淼、李源)