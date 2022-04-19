人民网北京4月19日电 （记者申佳平）在国家发展改革委今日举行的例行发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮介绍，针对近期疫情多点散发给服务业带来困难，目前各项纾困政策措施逐步落地，成效初步显现。下一步还将着力打通难点堵点，继续落实房租减免、防疫消杀补贴等扶持政策，积极协调解决物流不畅问题。

孟玮具体指出，在部门层面上，各领域配套政策陆续发布。比如，财政部、税务总局密集发布10项减税降费政策公告，国资委、文化和旅游部、人民银行等部门出台了小微企业和个体工商户房租减免、促进旅游业恢复发展、规范银行服务市场调节价管理等系列政策措施。在地方层面上，各地加速推动政策落地。截至目前，已有20多个省份制定出台了具体实施办法，并结合实际提出相关创新支持举措。比如，山东明确一半以上纾困政策可以“免申即享”、浙江构建“1+5”服务业纾困政策体系等。在企业层面上，相关企业积极响应号召，相关外卖平台企业、支付结算企业先后减免困难商户佣金、降低小微商户支付手续费等。

“进入3月以来，我国新冠肺炎疫情反复多发，疫情的反复蔓延扩散，对服务业恢复发展造成更大困难挑战，各方对纾困措施更好更快落地见效有着更高的期盼。”孟玮表示，下一步，国家发展改革委将更好统筹疫情防控和经济社会发展，在严格落实疫情防控要求的同时，巩固和拓展各项政策成效，继续加大对市场主体的支持力度。

一方面，着力打通难点堵点问题。坚持上下联动、部门协同，加大重点措施协调督导力度，及时有力解决落实过程中的难点、堵点问题。比如，针对人民群众关注高的房租减免、防疫消杀补贴等扶持措施，有些措施可能在一些地方没有落实到位，将进一步发挥各方合力，确保政策有效传导至市场主体。针对一些企业反映的物流不畅问题，积极加强与交通运输等有关部门协调配合，会同有关行业协会和重点企业持续做好物流运行跟踪监测，努力推动物流畅通，促进产业链供应链稳定。

另一方面，强化政策落实情况跟踪问效。持续深化政策宣传指导，让更多市场主体知晓政策、用好政策。指导各部门、各地区主动对接市场主体，推动政策尽快落地执行，对落实不到位的部门或地方，加强督促指导和通报。此外，国家发展改革委还将加强国内外形势跟踪研判，做好政策储备，进一步充实政策工具箱，有效应对外部环境的不确定性，不断增强市场主体信心。

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