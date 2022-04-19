人民网北京4月19日电 （王仁宏）近期，受疫情反复等不利因素影响，部分中小微企业面临经营压力。今日，在国新办举行的新闻发布会上，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗表示，国资委认真贯彻落实党中央、国务院关于助企纾困的决策部署，坚持看长远、顾大局，稳市场主体、帮中小企业、积极优化产业生态，带动中小企业协同发展。

一是强化基础支撑。推动中央企业算大账、强基础，高质量提供煤电油气运等基础服务，降低中小企业运行成本。“去年央企大家知道，在煤炭价格上涨的同时，电力企业保供，煤电业务亏损了1017亿元。另外，要继续落实好降房租等政策，切实帮助服务业领域的困难行业恢复发展，渡过难关。在这方面，国资委也将加大督促指导力度，全面跟踪落实情况，每月定期汇总减租数据，逐条核查有关方面反映的各项问题，把国务院要求的政策真正落实到位。”彭华岗表示。

二是强化需求牵引。引导中央企业在高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业重点领域加大投入，同时提升供应链管理水平，深化供需精准匹配，提高中小企业供应商采用比例。其中，通用技术集团建立24大类关键采购物资清单，梳理形成机床产业链上游1218家供应商名单；中国商飞供应商清单内188家国内企业中一半以上为中小民营企业。通过强化需求牵引，带动中小企业发展。

三是强化资金支持。建立中央企业防范拖欠长效机制，保持中小企业、民营企业无分歧欠款的“动态清零”，纾解中小企业的资金压力。截至2021年底，累计清偿中小企业无分歧欠款1354亿元。

同时，国资委指导中央企业和地方国有企业密切关注上下游中小企业生产经营状况，对因疫情导致履约困难的，根据国家相关政策，在可接受范围内通过协商变更合同条款，帮助企业特别是中小企业渡过难关。指导中央企业通过产业基金、投资合作等方式，围绕主业积极支持产业链供应链上下游中小企业发展。

“大家知道，中央企业有很多产业基金。我举个例子，国投管理的基金“十三五”以来投资的700多个项目，85%以上投向了民营企业，这说明这些基金能够在助企纾困中发挥很好的作用。”

四是优化产业生态。国资委已印发《关于推动中央企业民营企业协同发展的工作方案》，推动中央企业发挥好战略支撑作用，以平台等形式向中小企业共享技术、装备、人才等稀缺资源，构建协同合作、互利共赢的产业生态，帮助各类企业共同应对新冠肺炎疫情冲击和经济转型挑战。

下一步，国资委将继续贯彻中央经济工作会议和政府工作报告精神，强化支持力度，发挥龙头带动作用，带动上下游各类企业共渡难关、共同发展。

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