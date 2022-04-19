人民网北京4月19日电 （记者李楠桦）今日，国务院联防联控机制就从严从实抓好疫情防控工作有关情况举行发布会。农业农村部合作经济司副司长、一级巡视员毛德智在发布会上表示，原则上以村（屯）为单位划分封控、管控、防范区域，分类落实精准防控，严防“一刀切”“简单化”和“层层加码”，严禁擅自设卡拦截、随意断路封村。

对于当前的春耕进展，毛德智指出，当前春管春耕已经全面展开，总体看进展是比较顺利的，目前，全国春播粮食已超过意向面积的两成，进度同比快1.2个百分点。冬小麦面积与上年基本持平，一二类苗比例达到87.9%，比越冬前提高17.4个百分点，与常年长势基本持平。农资下摆秩序总体正常，种子化肥农药等到户率在九成以上。

“受近期新冠肺炎疫情多点散发和局部地区聚集性疫情影响，给农民下田、农资下摆、农机上路和外出农民返乡务农造成影响。对这些问题农业农村部一直高度关注，前期已经下发了抓好春耕生产、维护畜牧业正常产销秩序等多个通知，并且开通了春耕农资保供等多部热线电话和网上留言平台，点对点解决农民群众和市场主体实际困难。”毛德智表示，下一步还将会同相关部门，继续采取有针对性的措施，从农村实际和农时农事需要出发，坚持分级分类、精准防控，切实打通堵点卡点，维护农业生产和人员物资流通秩序，确保不误农时抓好春耕生产。

毛德智指出，重点是做好以下三个方面：

一是严格落实差异化防控措施。没有发生疫情的县（市、区），落实常态化防控要求，确保农业生产正常开展。发生疫情县（市、区）的防范区，在落实好管控措施的基础上，保证农资农机、农产品和务农人员正常流动，有序开展农事活动。发生疫情县（市、区）的管控区，在采取核酸检测、闭环管理等措施的基础上，合理安排农业生产，允许农民错时错峰下田、从家到农田、从农田到家“两点一线式”作业。发生疫情县（市、区）的封控区，要组织农户之间搞好助耕助种，依托社会化服务主体开展托管服务，帮助无法出村下地的农户种足种满、种在适播期，确保农时不耽误、农田不撂荒。同时，在做好个人防护的前提下，要允许农技人员到田间地头开展指导服务。

二要安全有序组织需要返乡务农的农民回乡开展农业生产。在落实精准防控要求的前提下，有序组织有返乡意愿的农民尽早返回，在外地包地种粮的农民尽快返回包地的地区，投入春耕生产。返乡农民所在县市、乡镇、村组按照疫情防控要求做好对返乡农民的管理和服务，允许在符合疫情防控要求的前提下出村下地开展农业生产。

三要保障农机正常作业秩序和农资及时到位。没有发生疫情的地区，不得随意限制农机调运和下田作业。发生疫情的地区要以村（屯）为单位抓紧组织摸清春耕机具及零配件、农机手需求，逐个地块对接服务主体、适宜机具和作业机手，不得限制符合条件的农机手下田作业。同时要全力畅通春耕农资交通运输通道，把化肥、农药、种子等农资及其生产原料、农机及零配件纳入重点物资运输保障范围，落实保供绿色通道政策，优先发放通行证、优先承运、优先装卸、优先查验、优先放行。以县域为单位，建立农资“点对点”保供和应急配送机制，保证农资门店正常营业，确保春耕春管需要。

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