五措施保障公路网运行 全国干线公路大动脉已经基本畅通
人民网北京4月19日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况。会上，交通运输部公路局局长吴春耕表示，截止4月18日，全国高速公路收费站临时关闭116个，占比1.07%，较前段时间，前期关停的收费站已有82.89%恢复正常运行。另外，全国临时性关停的服务区目前还有61个，占比0.92%，比开展自查自纠前下降83.24%。
“两个比例都已控制在1%左右，意味着全国干线公路大动脉已基本畅通，交通基础设施及交通服务的场站保持正常运营和开放状态。路网保持畅通，也是确保跨省物流畅通的一个重要基础。”他说。
吴春耕提出，交通运输部近期加强对全国路网运行的监测和调度，从近期情况看，受疫情和收费站、服务区关停影响，全国高速公路流量同比2021年大幅下降，长三角区域高速公路流量下降更为明显。
吴春耕表示，下一步，交通运输部将持续关注各地关停收费站、服务区恢复运营以后实际情况和效果，及时协调解决出现的新问题新情况，全力保障公路网运行的畅通。主要采取以下五方面措施；
一是继续督促指导各地采取切实措施，确保公路收费站和服务区保持开放运行状态，严格规范关停行为，有关信息及时公开，接受社会监督。
二是优化完善部省站三级调度、路警联动、区域协调的保通保畅工作机制，加强路网监测调度，及时协调解决路网阻断堵塞等问题，确保干线公路畅通。
三是指导各地科学合理设置公路防疫检查点，进一步优化检测方式和流程，减少车辆拥堵缓行，最大限度减少疫情对路网运行的影响。
四是不断优化服务措施，认真做好服务区滞留车辆人员如厕、餐饮、加油等服务保障工作。在车流量较大的服务区，要加密设置核酸检测点，为货车司机核酸检测提供便利服务。
最后，吴春耕表示，公路局要实行24小时值班值守，及时受理投诉举报来电，按照“一事一办、特事特办、急事急办”的原则，及时协调解决工作当中遇到的各类问题。
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