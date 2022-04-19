人民网北京4月19日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况。交通运输部公路局局长吴春耕介绍，日前召开的全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议提出，对货车司机要实行“即采即走即追”+“人员闭环管理”举措，这一举措是解决当前货车司机运输受阻、保障广大司乘人员安全顺利通行的一个十分重要的政策。

吴春耕介绍，措施内容主要包括四个方面。一是核酸检测结果全国互认通用，在有效期内不得要求重复检测。

二是对持48小时内核酸检测阴性证明、健康码绿码、体温检测正常的货车司机，各地要直接放行，不允许再“层层加码”限制通行。

三是对到达目的地时核酸检测结果超48小时的，可采用“核酸检测+抗原检测”的方式，抗原检测结果为阴性的，也要立即放行，不得以等待核酸检测结果为由限制通行。同时实行动态追踪机制，一旦核酸检测结果为阳性，立即通知前方实施管控措施。

四是建立和完善货车司机信息共享机制，实行“白名单”管理，对在中高风险地区所在地市穿行，或停留不超过4小时的货车司机，不允许赋码“带星”。

吴春耕呼吁，广大货车司乘人员在工作出行中要做好健康监测和自身防护，出现相关症状要主动报告、及时就诊。特别是有中高风险地区旅居史的货车司乘人员要密切关注“两证两码”，就是通行证、48小时核酸检测结果阴性证明、健康码、通信行程卡，看这“两证两码”是否符合相关要求，提前采取相关的防范措施，避免路上遇到隔离等问题。

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