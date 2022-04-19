新华社北京4月19日电 题：稳健开局！透视中央企业一季度经济运行“成绩单”

新华社记者张千千、王希

今年一季度，中央企业稳健开局：营业收入达9万亿元，净利润实现两位数增长，运行质量持续改善。如何看待这份“成绩单”？怎样打好国企改革三年行动“收官战”？在国新办19日举行的新闻发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗回应了相关热点问题。

稳增长防风险，更好推动全年目标实现

数据显示，一季度中央企业累计实现营业收入9万亿元，同比增长15.4%；实现净利润4723.3亿元，同比增长13.7%，近六成企业净利润实现两位数增长；累计实现利润总额6179.3亿元，同比增长14.6%。

彭华岗表示，一季度中央企业经济效益稳步增长，运行质量持续改善，为实现全年经济运行目标奠定了良好基础。

据他介绍，一季度中央企业研发经费投入1514.2亿元，同比增长18.9%；营业收入利润率6.8%，总体保持在较高水平；年化全员劳动生产率72.7万元/人，同比增长13%；3月末中央企业整体资产负债率65%，控制在年初确定目标内。

值得关注的是，世界局势复杂演变，国内疫情近期多发，当前中央企业运营也面临着较大压力。3月当月，中央企业营业收入和净利润出现同比增速下滑。

对此，彭华岗表示，尽管外部形势严峻复杂，不确定性、不稳定性因素明显增多，但国资央企将坚持年初确定的目标不动摇，下一步将抓好稳增长、防风险两方面工作，推动实现高质量发展。

保民生助小微，为稳定经济大盘作贡献

一季度，中央企业主动服务国家战略，积极履行社会责任，彰显了央企担当、发挥了骨干作用。

彭华岗介绍，一季度石油石化、煤炭、电网、发电等企业全力保障能源电力稳定供应，努力实现稳产稳供稳价；建筑、电力、通信、石油石化、航空运输等企业高质量服务保障北京冬奥会、冬残奥会；建筑、粮贸、医药等企业紧急驰援吉林、上海等地抗击疫情。

受疫情影响，近期我国物流、供应链承压，中央企业正全力保障民生物资供应。彭华岗介绍，截至目前，中粮集团保供上海市场大米7376吨、面粉面条1151吨、油8315吨、肉3031吨、奶18716吨、罐头300吨、食糖13560吨；华润万家累计为上海市民配送生鲜商品3186吨、常温生活物资210余万箱。

“一季度，中央企业上缴税费7348亿元，同比增长20.9%，约占同期全国税收收入的13%。”彭华岗表示，国资央企积极扩大有效投资，前三个月完成固定资产投资（不含房地产）5194亿元，为稳定宏观经济大盘发挥了“压舱石”作用。

中小微企业和个体工商户是市场主体的重要组成部分。近期受疫情反复等不利因素影响，部分中小微企业面临经营压力。

彭华岗表示，国资委推动中央企业高质量提供煤电油气运等基础服务，降低中小企业运行成本，指导中央企业做好服务业小微企业和个体工商户房租减免工作，引导中央企业提高中小企业供应商采用比例，带动中小企业发展。

补短板强弱项，促三年行动高质量收官

今年是国企改革三年行动的攻坚之年、收官之年，中央企业正积极推进改革，狠抓改革成效。

国有经济布局优化和结构调整是国企改革三年行动的重要任务。去年，国资央企开展了一系列重大战略性重组和专业化整合，中国星网集团、中国电气装备集团、中国物流集团、中国稀土集团4家新央企亮相。这些新央企运行情况如何？

彭华岗介绍，一季度，中国稀土集团矿山和冶炼分离产量提升15%以上，营业收入、利润总额分别同比大幅增长41%和65.7%；中国物流集团全员劳动生产率提高了34.8%；中国电气装备集团2021年研制成功127项新产品，多项产品达到行业领先水平。

“这些新央企组建以后，迅速进入工作状态，采取有力有效措施，加快推动资源整合和改革发展，取得了积极成效和良好开局。”彭华岗说，针对目前中央企业部分行业存在的重复建设、同质化竞争等突出问题，后续将持续推动重点领域专业化整合，打造主责主业更加聚焦、业务结构更加清晰、核心能力更加突出的优势企业。

下一步，为锁定重点，狠抓国企改革三年行动收官，彭华岗表示，国资委将对部分地方专职外部董事建设、末等调整不胜任退出覆盖不足等进度滞后的任务加大推动力度，务求第二季度加快解决；认真组织好考核评估，充分发挥“指挥棒”作用；对进度慢、效果不明显的改革事项加大抽查力度，及时督促整改，确保改革质量。

(责编：牛镛、袁勃)