山东加力推进新旧动能转换
一季度货物进出口增长13.7%
2022年04月20日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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本报济南4月19日电 （记者王沛）记者从山东省19日召开的新闻发布会上获悉：山东省一季度生产总值为19926.8亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%，其中，第一产业增加值增长5.9%，固定资产投资同比增长10.5%，货物进出口总额7106.5亿元，同比增长13.7%。
今年以来，山东最大限度降低疫情对经济社会的影响，对省内16市开展实地调研督导，“一市一策”制定工作方案，协调解决突出矛盾难题。梯次推出两批“稳中求进”高质量发展政策清单和振作工业经济运行28条、促进服务业恢复发展35条等政策措施。全省规上工业41个行业大类中，31个行业增加值实现同比增长，增长面达到76%。
经过近5年持续加力推进新旧动能转换，山东供需两端新增长点优势突出。今年一季度，新能源汽车产量增长217.6%，工业机器人产量增长217.8%。
《 人民日报 》（ 2022年04月20日 10 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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