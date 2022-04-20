北京石景山区缓解小微企业融资难题
一季度普惠小微贷款增速保持在40%以上
2022年04月20日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月19日电 （记者潘俊强）19日，记者从北京市石景山区了解到：为助力企业发展，缓解困扰小微企业发展的融资难、融资贵问题，该区已对标北京市优化营商环境5.0版要求，推出“免申即享”政策等一系列金融普惠服务，服务内容涵盖企业融资补贴、增信、上市支持等方面。目前，石景山区已有30家企业通过“免申即享”获得小微企业融资政策支持。
依托“免申即享”政策服务，企业无需提交申请，只要符合政策兑现标准，即可享受政策支持，通过数据“多跑路”、企业“少跑腿”，降低了企业融资的时间成本和财务成本，让“惠企”政策真正做到了“便企”。据介绍，今年一季度，石景山区普惠小微贷款继续保持40%以上的增速。
《 人民日报 》（ 2022年04月20日 10 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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