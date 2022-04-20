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330千伏汤峪变电站增容改造工程竣工

2022年04月20日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报西安4月19日电  （范文斌）国网330千伏汤峪变电站增容改造工程于近日顺利竣工。作为我国首批330千伏变电站，该变电站已为陕西关中地区输送可靠电能长达50年。此次工程竣工将大大提升变电站的可靠性，继续为经济社会发展提供强劲可靠电能。

　　汤峪变电站于1969年开工建设，1972年建成投运，是超高压输变电工程——刘天关输电线的枢纽项目之一。它的建成，为当时陕西关中地区提供了坚实可靠的电力保障。

　　本次增容改造，是汤峪变电站建成以来最大最复杂的一次改造，也是陕西省电网补强重点项目。改造扩建后，全站总容量为300兆伏安，不仅大大提升了供电容量，而且优化了电网架构，让西北电网更加可靠。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月20日 10 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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