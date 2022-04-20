本报记者 毕京津

“花生丰收本来是好事，可是价格跌得厉害，赔过不少钱。”由于花生价格容易波动，种了20年花生，河南省桐柏县毛集镇熊寨村的种植户熊本高，经历过很多次花生减产赔钱、丰收也赔钱的烦恼。

“2021年下半年，花生价格再次出现下跌趋势。”这次种了150亩花生的熊本高却不慌不忙，掏出一份花生期货价格保险单，拿到了由中原农业保险公司支付的1万多元保险赔偿金。“只靠卖花生，收入不够回本。有了这1万多元保险赔偿，心里舒坦多了。”

熊本高投保的这种花生期货价格保险，属于郑州商品交易所和河南省财政厅在桐柏县合作开展的花生“保险+期货”试点项目。农户为花生价格投保，保费由郑商所、各级财政和农户共同承担，保险公司通过期货公司在期货市场上购买花生看跌期权。

“‘保险+期货’可以看成一种嫁接了期货市场风险对冲功能的特殊价格保险。一旦花生收获期价格低于目标价格，保险公司就按约定赔付，弥补农户收入损失。保险公司再通过行使期权获得收益，补偿自身风险。”郑州商品交易所农产品部总监刘鸿君说。

“嫁接期货的好处在于可以买入期权对冲风险。2021年我们承担桐柏县、正阳县、开封市祥符区的花生‘保险+期货’试点，赔付了19496户，共计约1529万元，资金压力不算小。不过，我们由于买入了花生看跌期权，价格风险就被完全对冲了。”中原农业保险公司河南省分公司农险部主管徐放说。

桐柏县副县长段其国说，2021年，为确保花生“保险+期货”试点顺利实施，省、市、县三级财政补贴保费达622万元，为花生种植户提供了总额达3.7亿元的风险保障，财政资金补贴效应放大约60倍。

截至目前，郑商所已在新疆、甘肃、河南等12个省份开展了127个“保险+期货”试点，涉及棉花、白糖、苹果、红枣、花生等农产品，覆盖25万多户农民，降低了市场价格波动带给参保农民的风险。

“金融应该在支农惠农、服务乡村振兴中发挥更大作用。保险公司网点多、与农民联系紧，期货市场可以对冲风险，‘保险+期货’将二者优势结合起来，既保障了农民收益，降低了保险公司风险，也能更好发挥期货市场的作用。”刘鸿君表示，郑商所“保险+期货”覆盖的范围和农产品种类会继续扩大，更好服务中西部地区乡村振兴。

《 人民日报 》（ 2022年04月20日 10 版）

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