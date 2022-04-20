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既要锻长板，又要补短板（观象台）

韩  鑫
2022年04月20日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　锻长板与补短板并不对立，而是互为补充、相互依存的。扬长补短，我们定能打造产业高质量发展和国际竞争的新优势

　　

　　最近，笔者在采访时，了解到一家企业的成长史：多年前公司以电商起步，并做到行业龙头。在风生水起之际，企业却在外界不理解的目光下，开始投入大数据、云计算领域。如今，做技术、卖产品、提供数据服务多管齐下，企业自研芯片支撑自身电商业务持续拓展，其技术水平还成为业界标杆。

　　回望20年的发展经历，这家企业的管理者感慨：“如果不是下决心填补基础技术的短板弱项，不仅难以规避‘卡脖子’的风险，也无法突破企业发展的‘天花板’。”

　　如今，不少人已认识到，保持产业链稳定要在关键环节补短板。近年来，外部环境不稳定性不确定性明显增加，全球产业链供应链加速重构，影响和制约产业链供应链安全稳定的因素增多。在此背景下，加快核心技术补短板，确保关键时刻不“掉链子”，紧要而迫切。但补短板的能力从何而来？向哪里发力？这家企业的实践启示我们，提高产业链供应链稳定性和竞争力，锻长板往往是突破口。

　　长板是什么？表面看，它是企业擅长的领域，本质上它就是企业的核心竞争力，是企业抢占行业制高点的优势业务。优势业务是企业立身之本。较为成熟、已有优势的业务领域，能为企业带来稳定和较高的效益，赢得较好的投资回报，从而使企业有能力不断加强研发投入，攻坚关键技术。可以说，让长板更长，才有了企业不断向产业链中高端攀升的底气和实力。那些掌握关键核心技术的龙头企业，无论是精通5G通信技术的华为，还是手握刀片电池技术的比亚迪，无一不是专注于锻造长板，拥有在某一关键领域或重要环节不可替代的核心技术，并因此成为行业领跑者，才能不断闯关夺隘、化危为机。

　　锻长板与补短板并不对立，而是互为补充、相互依存的。近年来产业升级和技术迭代不断加快，稍不留神，可能因为技术路线迭代或赛场更新，在领先的位置上遭遇别人“换道超车”的风险。这就意味着，有长板并非一劳永逸，需要我们以补短板的危机感来增投入、强研发，持续“拉长板”，通过前瞻性布局、基础科学突破，在重点领域集中优势资源做大做强一批不可替代的长板技术。锻长板，不仅要拉开领先距离，还要拉出技术代差。只有成为全球供应链体系中不可或缺的组成部分，才能在复杂多变的国际环境中化被动为主动，拥有更多话语权，真正提高产业链供应链稳定性和竞争力。

　　产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。今日之中国，拥有更完备的产业体系、超大规模国内市场、茁壮成长的创新型中小企业，在多个行业形成了规模庞大、技术领先的生产实力，构筑起产业链安全稳定的坚实基底。扬长补短，以补链强弱项，以强链培优势，锻长板、补短板两手都要硬，我们定能打造产业高质量发展和国际竞争的新优势。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月20日 17 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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